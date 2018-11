Más de L500 millones invertirán en el campus de la Unah-vs

San Pedro Sula, Honduras

La construcción del Centro de Innovación y Tecnología para carreras técnicas como refrigeración, mecatrónica, telecomunicaciones y mecanización, es una de las novedades que comprende el Plan Maestro de Desarrollo Urbanístico de la Unah-vs.

15,798 estudiantes de San Pedro Sula, Valle de Sula y diversos departamentos de Honduras se matricularon en el tercer período de la Unah-vs.

Incluye un nuevo acceso vehicular, creación de bahías para estaciones de transporte urbano y particular, nuevos puntos para control de acceso y salida del campus.

También un nuevo circuito vial interno, eje peatonal, un campus deportivo y una área de conexión e integración.

El plan fue presentado ayer a la Corporación Municipal por el rector de la Unah, Francisco Herrera, a fin de aunar los esfuerzos con el Plan Maestro de Desarrollo Municipal para dar soluciones viales enfrente de la universidad. Además, el centro educativo necesita permisos de construcción y hacer varios trámites. Herrera anunció que es una inversión histórica porque supera los 500 millones de lempiras.

En la presentación dejó claro que en el campus no existe un ordenamiento de desarrollo físico para la academia, no existe factibilidad del uso del suelo, falta espacio para parqueo y no existe un circuito vial definido. También hay caos vial para el acceso al campus y hay una invasión de buses urbanos e interurbanos. Saybe y Asociados apoya a la Unah-vs en las soluciones viales.

Realidad La escuela de periodismo de la Unah-vs es una de las que más inversión necesita en este campus.

Con el Plan Maestro se busca ordenar el crecimiento y demanda que tiene el centro, y la planificación y control se hará de acuerdo al uso de suelo. Por lo que se regulará el espacio físico con su respectivo reglamento atendiendo el uso de suelo, zonificación y factibilidad de la inversión. La Unah-vs tiene seis terrenos que serán desarrollados.

El rector destacó que de los proyectos más emblemáticos que se tiene y el más inmediato es el Centro de Innovación y Tecnología, que se va a construir al norte del campus universitario. “El proyecto está listo para poder entrar en proceso de licitación y a finales del próximo año esperamos poder dar inicio a esta obra tan importante para la ciudad universitaria”.

Aseguró que el Plan Maestro de Desarrollo Urbanístico de la Unah-vs está proyectado al año 2030 y también incluye un puente de interconexión.

Histórica

El alcalde Armando Calidonio aseguró que es una inversión muy importante y se ha venido platicando por más de un año. “Nos damos cuenta que trabajar juntos es mucho más fácil para avanzar y trabajar y ayudarles en las necesidades que van a generar esa gran cantidad de estudiantes”.

Calidonio fue claro al explicar que la Municipalidad sampedrana apoyará en la vialidad externa e interna y “es como una forma de poner nuestro granito de arena en ese gran proyecto que se tiene en la ciudad y que va a beneficiar a muchos jóvenes de la ciudad, del Valle de Sula y Honduras”.

Aseguró que el Plan Maestro de Desarrollo Municipal junto con el Plan Maestro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) se unen para poder demostrar que el futuro se construye, que no llega por casualidad y que la planificación es fundamental para el éxito y para obtener todos los logros y las metas que se puedan proponer.

Calidonio expresó que se pondrá internet gratis para beneficiar a los estudiantes. “Es un tema que se ha estado hablando con el rector como parte de una ciudad inteligente”, dijo tras señalar que construirán proyectos de soluciones viales en ese importante sector de la ciudad.

“Las soluciones, las propuestas, la visión integral de lo que tiene la universidad es completamente congruente con lo que tiene la ciudad y nosotros vamos construyendo juntos las soluciones y la ciudad está priorizando también algunos diseños para poder hacer esas inversiones alrededor de la universidad”, concluyó el alcalde.