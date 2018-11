"Hay que trabajar todos para ponerle fin a la corrupción"

Tegucigalpa, Honduras

La directora de Transparencia Internacional (TI), Delia Ferreira Rubio, invitó a la sociedad a ser menos indiferente a la corrupción y olvidar a combatir el discurso de “roban pero hacen”, que ha logrado que los corruptos gocen de impunidad. En una entrevista para LA PRENSA, Ferreira, quien estuvo tres días en Honduras para tener reuniones con actores en la lucha contra la corrupción, entre ellos el fiscal, Óscar Chinchilla, y debatir sobre reformas electorales, señaló que las piezas negras de la corrupción son aquellas que buscan espacios de protección y que en Honduras, según le han informado, están “muy activas”.

¿Qué le ha dicho la Asociación por una Sociedad Más Justa sobre el combate a la corrupción en Honduras?

El capítulo local habla por sí mismo, pero lo importante es que seamos conscientes de que luchar eficientemente contra la corrupción no es algo que puede hacer solo la sociedad civil ni solo los jueces ni solo el sector privado; aquí hay que trabajar todos para poner fin a este flagelo que es la corrupción.

¿Qué le gustaría agregar al acuerdo del Gobierno con TI?

Creo que el convenio en sí es un convenio de colaboración y es un convenio que está ejecutando nuestro capítulo local, hace las evaluaciones correspondientes, hace las sugerencia que han sido aceptadas. Lo que hay que hacer es que se implemente eficientemente en todos los organismos del Estado.

¿Cómo evalúa el papel de la Maccih?

La Maccih ha contribuido a mejorar un poco la eficiencia de los propios organismos locales en materia contra la corrupción. Como la Cicig, coadyuvan a las instituciones, no reemplazan, creo que están trabajando en una buena relación con la Fiscalía de Honduras. Lo que hablamos con la Maccih cuando nos reunimos es que es muy importante, cuando estos procesos terminen, que se deje capacidad instalada en el país.

¿Le informó la Maccih sobre los nuevos casos emblemáticos?

No me han comentado sobre casos en particular, hemos comentado en general sobre los problemas que enfrenta lo que yo llamo el juego de ajedrez, adonde nosotros avanzamos en la lucha contra la corrupción; pero las pieza negras también juegan y tratan de aprobar amnistías, de proteger a funcionarios, de cambiar reglas para aplicar la ley penal más benigna o generar fueros de corrupción para algunos funcionarios.

¿Qué tan activas están esas piezas negras en Honduras?

Por lo que me han contado están bastante activas, pero no puedo entrar en detalles porque no soy una especialista en el tema; pero hay algunas señales de protección o de generación de espacios para tratar de evitar las sanciones.

¿Cómo se combaten esas piezas negras?

Haciendo lo que hay que hacer para generar transparencia, fortaleciendo instituciones, generando mecanismos de integración en el sector público y privado y logrando que la ciudadanía se involucre en esto y logrando que bajen los niveles de indiferencias o de tolerancia a la corrupción. En muchos de nuestros países escuchamos decir: “roban pero hacen”, los seguimos votando o “porque voy a denunciar si no hace nada” y todo eso explica por qué la desconfianza de la gente.