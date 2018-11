El fútbol hondureño viaja con caravana migrante que pide partido a beneficio  

Tijuana México.



Para los migrantes que están en la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, el fútbol ha pasado a un tercer plano ante las necesidades y urgencias pero no se olvidan de los torneos de sus respectivos países.



En su travesía de más de un mes por México, en cada albergue al que han llegado, "magicamente" aparece un balón con el que se ha formado el rondo y sueltan las piernas a pesar del cansancio inherente a su caminata.



"Yo dejé al Marathón en segundo lugar, pero no supe más, soy Marathón de corazón", cuenta orgulloso a Efe Gerson, un hondureño de Santa Rosa Copán, quien recordó que desde que inició la caravana no ha podido jugar al fútbol.



"Ahora mismo no se como va el asunto y si ya termino el fútbol hondureño, pero en la caravana no estamos muy enterados", dice.

"Un partido a beneficio de los migrantes"



Bastó con preguntarle a alguien sobre fútbol para que los hondureños lanzarán al aire los nombres de sus equipos, Olimpia junto con Marathón son los más populares, otros dijeron Motagua, Real España, Platense, Real de Minas, Honduras Progreso.



Ante la falta de recursos, Gerson y sus compatriotas manifestaron la idea de que celebrar "un partido a beneficio de los migrantes".



Jorge, de Tegucigalpa, cree haber escuchado "por ahí" que a los de la Liga Nacional de Honduras "están interesados en ese posible partido "y que la recaudación la mandarán a Tijuana".



Los migrantes creen que se puede organizar un partido amistoso con una selección de jugadores de la liga contra el FAS de El Salvador o el Comunicaciones de Guatemala.



A pesar de que algunos cuentan con teléfonos móviles y se pueden enterar de las noticias, la principal preocupación de los hondureños es cruzar a Estados Unidos.



"La verdad se ve que está muy tremendo cruzar al otro lado, estamos muy cerca (de EE.UU.) pero si (el presidente) Donald Trump no quiere, ¿qué podemos hacer nosotros?" se cuestiona Gerson, quien dice jugaba como volante o defensa lateral por izquierda.



Para Gerson "lo mejor es quedarme en Tijuana a trabajar mientras se calman las cosas (...) ya quisiera relajarme un momento para tocar el balón y no perder las condiciones".



El sábado, el Real España y el Platense avanzaron a semifinales del Apertura hondureño al eliminar al Marathón y al Universidad Pedagógica, respectivamente, en la repesca que se disputó después de las dos vueltas regulares de la competición.



En tanto, el Motagua y el Olimpia ganaron el derecho a jugar la semifinal al cerrar en primero y segundo lugar de la clasificación, respectivamente, al finalizar las dos vueltas.



En las semifinales, el Real España enfrentará al Olimpia, mientras que el Platense lo hará ante el Motagua, resolución que los hondureños de la caravana conocerán, quizás, de manera tardía. EFE