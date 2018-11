Manuel Rocha: "A la semana entran 20 pacientes a diálisis"

San Pedro Sula, Honduras

La enfermedad renal crónica va en aumento día a día. Las cifras son alarmantes.

Hace más de una década en el hospital Mario Rivas había solo 100 pacientes en tratamientos de reemplazo renal, es decir, en diálisis, actualmente hay casi cuatro mil personas con esta enfermedad. El nefrólogo Manuel Rocha, jefe del área de esa rama de la medicina en el Rivas, dijo que la esperanza de vida de un paciente con insuficiencia renal crónica es de cinco años, es por ello que recomienda llevar una dieta balanceada y evitar el consumo de sal y no automedicarse, ya que se dañan los riñones.

¿Cómo está la incidencia de la enfermedad renal?

Día a día aparecen nuevos casos, sigue la incidencia y la prevalencia incrementándose día a día. Es una epidemia desde hace varios años, no hay prevención de la enfermedad, solo estamos haciendo tratamientos de las enfermedades renales. En las casas y los restaurantes se sirve comida con altas cantidades de sal; en los países del primer mundo son prohibidos los saleros en los restaurantes.

¿Cuántos nuevos pacientes se están diagnosticando con enfermedades renales en el hospital Mario Rivas?

Es variable, pero semanalmente metemos 20 pacientes a las terapias de remplazo renal, es decir, en diálisis. Hay pacientes que además no los ingresamos a diálisis porque no lo requieren, pero sí vienen con un daño renal importante, son pacientes que van hacia la diálisis, llegan acá al hospital y logramos encaminarlos y darles consejos de estilo de vida saludables para que puedan revertir el daño en sus riñones.

¿Es alarmante la cantidad de pacientes diagnosticados con esta enfermedad?

Hace 15 años teníamos 100 pacientes haciéndose diálisis y actualmente el hospital Mario Rivas tiene casi cuatro mil pacientes en hemodiálisis. Es bastante, es alarmante.

¿Cuáles son las complicaciones que tienen las enfermedades renales?

La principal es que los pacientes se mueren. Una persona que tiene insuficiencia renal tiene una esperanza de vida de cinco años; pero un paciente en diálisis puede ser que fallezca al comenzarla porque su cuerpo esté demasiado frágil, su corazón esté demasiado dañado por la enfermedad que dañó sus riñones y tenga daños en el cerebro, y eso hace que el paciente no viva mucho, o que viva dos años, tres, cinco, o que sobrepase la expectativa que era de cinco años o como muchos pacientes que tienen más de 15 años dializándose.

¿Qué cuidados debe tener una persona para no llegar a padecer insuficiencia renal?

Un estilo de vida saludable, alimentarse sanamente, comer bastantes frutas y verduras, no fumar, no ingerir bebidas alcohólicas, hacer ejercicio, evitar la vida sedentaria. No automedicarse, limitar el consumo de sal, no ingerir cosas tóxicas para los riñones como el ibuprofeno y el diclofenaco.