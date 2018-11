Doctora Danori Carbajal: “Como nutricionista debo predicar con el ejemplo”

San Pedro Sula, Honduras

La nutricionista Danori Carbajal ha mejorado el régimen alimenticio hasta de los empleados del hospital Mario Rivas, aunque estos en un principio se opusieron a que les redujera el excesivo consumo de carbohidratos.

Certamen Fue propuesta para Miss Lima, en su adolescencia, pero su padre no la dejó participar.

Era jefa del departamento de nutrición del centro asistencial, cuando el sindicato se puso en huelga porque sus restricciones alimenticias no solamente estaban dirigidas para los enfermos sino también para ellos.

Ella alegaba que no era posible que los enfermeros y enfermeras almorzaran, por ejemplo, espaguetis, arroz, plátano, tortilla y frijoles. “Eran demasiados carbohidratos en una misma comida”.

Al fin ganó la batalla con el argumento de que un menú desbalanceado podría causarles diferentes enfermedades.

“Podría suceder que enfermos estuvieran cuidando a otros enfermos”.

Con Francisco Herrera, su esposo, procreó a Isabela y Andrés

A quien no ha podido convencer para que modifique su alimentación es a su esposo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Francisco Herrera. Por eso le ha pedido, en broma, que no se asome a su consultorio. “No quiero que mis pacientes lo vean (con sobrepeso) y piensen que no soy capaz de poner en forma ni a mi propio esposo”.

A él lo conoció en el Mario Rivas trabajando como jefe del departamento de Patología. Cuando iban a las reuniones del personal médico, él reservaba una silla para que ella se sentara a su lado. Al principio lo rechazaba, pero ganó la galantería y la insistencia de aquel hombre mucho mayor que ella.

La diferencia de edad nunca se interpuso en su felicidad como pareja. él la atiende como a una reina: le lleva el café a la cama y le prepara los mejores omelette que la nutricionista haya probado.

De la edad de ella no le gusta hablar. “Mejor le digo que peso 140 libras y mido 1.68 metros”. Su estilizada figura, lograda a base de una dieta balanceada y mucho ejercicio, es la mejor garantía de que puede ayudar a otros a mejorar su calidad de vida.

Algunos pacientes que llegan a su consultorio por primera vez piden observarla primero. Dicen que si la doctora es gorda, dan la vuelta y no entran. “Por eso tengo que predicar con el ejemplo, comiendo frutas, verduras, cereales, pollo, lo mismo que tomando té negro, agua y haciendo ejercicio”.

Por el tiempo en que salió con su título universitario y muchos posgrados en nutrición, su carrera no era tomada muy en serio por la gente. Le costó conseguir trabajo. Intentó primero en Tegucigalpa.

Cuando veían en su currículo que era egresada de una prestigiosa universidad de Brasil, lo único que se les ocurría a los posibles contratantes era preguntarle si usaba tanga. “Me chocaba porque eso no venía al caso, era falta de respeto”.

El concepto moderno de nutricionismo es que “no solo es para bajar de peso, sino para dar mejor calidad de vida”.