Hacen excepción para aplicar vacuna en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Salud anunció ayer que no se exigirá el certificado internacional de la vacuna de la fiebre amarilla a las personas que padezcan contraindicaciones a esta inmunización.

Sépalo En San Pedro Sula la vacuna ahora solo se aplicará en el centro de salud Miguel Paz Barahona.

Según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), a las personas que viajen a países endémicos con fiebre amarilla no se le debe exigir el certificado si tienen contraindicaciones. Es decir, no se les exigirá la vacuna a los menores de un año, embarazadas, personas alérgicas al huevo, inmunodeprimidas, personas con enfermedad relacionada con el timo (hiperplasia o cáncer) y mayores de 60 años.

Para hacer uso de esta excepción deben presentar una constancia en papel membretado sellada y firmada.

Asimismo, quedan exentas las personas que en su trayectoria hacia Honduras hayan estado en tránsito dentro de las instalaciones de un punto de entrada aéreo, marítimo o terrestre, de países de riesgo, independiente del tiempo transcurrido para continuar el viaje.

Esto aplica para viajeros en tránsito que pierden conexión y la aerolínea decide enviarlos a hoteles y no salen de los mismos hasta tomar el vuelo que los lleva a su país de destino. También, quedan exentas las personas que habiendo estado en los países considerados de riesgo, antes de ingresar al territorio nacional han permanecido por un espacio de seis días o más en un país que no es de riesgo y no han desarrollado fiebre durante ese periodo.

Destinos

Las personas que viajan a Panamá deben vacunarse e igual los que van a Trinidad y Tobago, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.

Además a África Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Liberia, Malí, Mauritania, Niger, Nigeria, República Centroafricana, República del Congo, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur, Togo y Uganda. La vacuna tiene que aplicarse por lo menos 10 días antes del viaje.