Lluvias ocasionan daños en Islas de la Bahía y el cierre del puerto en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

El transporte marítimo entre La Ceiba e Islas de la Bahía quedó interrumpido desde ayer debido al fuerte oleaje y a la abundante nubosidad en esta zona, provocados por el empuje frío que afecta el litoral en su segundo día de lluvias acompañadas de fuertes vientos.

Además En otras regiones del país no se reportan daños por lluvias. Solo se ha producido un descenso de las temperaturas.

‘‘Tenemos el puerto cerrado a raíz del frente frío que nos está afectando y nos levantó el oleaje y tomamos la precaución de cerrar. Estamos monitoreando para ver si mañana mejora el clima, aunque, según el pronóstico, seguirá igual”, manifestó Carlos Mejía, de la capitanía de puerto.

Y es que durante todo el día de ayer, la lluvia en La Ceiba no paró, aunque con baja intensidad. Sectores como Villa Neen y Sutrasfco, entre otras colonias, reportaron caídas de árboles, sin provocar daños.

“Hasta el momento no hay muchas novedades en Atlántida. No se han presentado problemas, aunque si ha estado lloviendo. El reporte que hemos tenido con Copeco en Islas de la Bahía es que en Savannah Bight se reportan árboles caídos, fuertes vientos y aguaceros, que no han dejado daños. Las lluvias continúan en esta zona”, manifestó Abraham Mejía, subcomisionado de Copeco para La Ceiba.

Copeco prolongó la alerta amarilla para Atlántida, Colón e Islas de la Bahía y verde para Cortés y Yoro.

Una familia que reside en Silín, Trujillo, pidió ser evacuada, ya que su vivienda se inundó de aguas lluvias, siendo trasladada a un albergue temporal.

Damnificados

En Colón, los cuerpos de socorro reportaron la evacuación de una familia en la comunidad de Silín, jurisdicción Trujillo.

“Hicimos un trabajo de evacuación de una familia porque se les metió el agua a su vivienda, debido al desbordamiento de unas alcantarillas y a la subida de las aguas lluvias. La familia está integrada por dos menores y dos adultos. Por lo demás todo está normal, solo que siguen los aguaceros moderados’’, reportó la tarde de ayer Carlos Munguía, subcomisionado de Copeco en Colón.

El jefe de hidrometeorología de Copeco, Francisco Argeñal, expresó que esperan que ingrese otro frente frío a finales de noviembre. Para los meses de diciembre y enero se espera el ingreso de más fenómenos de empuje de aire frío.