Fallece connotado científico hondureño Abelardo Aguilera Peralta

Tegucigalpa, Honduras

La comunidad científica nacional sufrió una irreparable pérdida con la muerte del doctor Abelardo Aguilera Peralta, connotado científico que con sus investigaciones puso en alto el nombre de Honduras.

El médico murió en Madrid, España, este 25 de octubre, víctima de un infarto y su cuerpo es velado en la funeraria San Miguel Arcángel de la capital.

Aguilera es considerado una autoridad mundial en el campo de estudio de la insuficiencia renal por sus hallazgos en la materia; publicó también más de 100 trabajos de investigación en revistas como la New England Journal of Medicine, Journal American Society of Nephrology, Kidney Internacional y Laboratory Investigation, entre otras.