Una hondureña es de las pocas en el mundo en operar gigantesca grúa

San Pedro Sula, Honduras.

“La mujer hondureña tiene una calidad que marca la diferencia en el trabajo, tiene seriedad, dedicación y profesionalismo , cualidades que no se encuentran en todos lados”, expresó David Penedo, gerente sénior de operaciones de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC).

En una actividad dominada por hombres, Ivette Quiroz rompe paradigmas, y es un ejemplo de la calidad profesional de las hondureñas siendo una de las pocas mujeres en el mundo que opera una grúa Super Post Panamax.

Ivette Quiroz "Las mujeres tenemos que seguir rompiendo esquemas y dejar de limitarnos"

Originaria de San Pedro Sula, Ivette buscó una oportunidad laboral hace cuatro años en la OPC daonde pudiese poner en práctica su gusto por conducir y aprender cosas nuevas.

“Al inicio mandé mi curriculum para lo que saliera, me llamaron para manejar los terminal tractor, pero no tenía la edad permitida para manejar uno, así que me ofrecieron aprender a manejar un montacarga”, contó Ivette.

En la carrera profesional dentro de la ejecución en una terminal portuaria manejar un montacargas es el escalafón más bajo, y el máximo es operar una grúa de descarga.

La necesidad de aumentar las operatividad de Puerto Cortés obligó a las autoridades de la OPC a tomar una decisión entre buscar operadores de grúas en los países vecinos o capacitar personal en Honduras para que pudieran operar grúas.

El desempeño de Ivette a través de los años le permitió pasar de un montacargas a un terminal tractor, luego a un reach stacker y por último a operar las grúas de descarga Puerto Cortés. “En mis entrenamientos recibí apoyo y ánimos de mis compañeros y de los entrenadores, pero principalmente siempre me trataron con respeto” dijo.

Ivette contó que su padre con orgullo siempre le dice que nunca imaginó que ella iba a estar en una grúa y que su hija siempre le menciona a otras personas que su mamá opera las gigantescas grúas.

Desde hace más de dos meses, las grúas Super Post Panamax empezaron a operar en Puerto Cortés, únicas en Centroamérica, “es todo un reto porque la grúa es casi el doble de alto que las otras que tenemos aquí y son súperrápidas, pero poco a poco me estoy adaptando”, explicó la sampedrana, y agregó que espera que así como ella, otras mujeres puedan seguir rompiendo esquemas y que se dejen de limitar porque tienen la capacidad de cumplir lo que se proponen.

Oportunidad.

Además de Ivette, Rocío Lara y Dessire Torres son otros ejemplos de profesionalismo dentro de la OPC, ya que a pesar de su juventud son dos de los once planificadoras de carga que hay en el país. Un puesto sumamente delicado porque un error puede costar miles de dólares o en otros casos se puede perder la exportación de un producto perecedero.

Rocío expresó que OPC es una empresa que da oportunidades tanto a hombres como a mujeres y que gracias a eso se han podido motivar para llegar hasta donde están hoy.

Así como Ivette, Dessire envió un mensaje a otras hondureñas para que se animen a salir del molde, “no tenemos que temer al qué dirán, a lo desconocido, en la vida tenemos que enfrentar los retos, comernos el mundo y arrebatar y agradecer las oportunidades que se presentan”.