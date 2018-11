Sectores de San Pedro Sula, Tegucigalpa y Olancho no tendrán luz este domingo

San Pedro Sula, Honduras.

Colonias y barrios de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Olancho y otras zonas de Honduras serán afectadas con apagones mañana domingo, según anunció la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Las zonas afectadas son:

Tegucigalpa, Francisco Morazán - 8:00 am a 8:30 am y 3:30 pm a 4:00 pm

Blvd. Los Próceres

Residencial Maya

Col. La Era

Altos de la Era

Era Oriental

Col. 13 de Juilo

Repetidora H.R.V.C.

Cementerio Jardín de Amor Eterno

Bodecarga

Decora

Villas del Molino

Col. El Molinon

Discovery School

Lomas de la Florida

Alutech

Bombas del SANAA

Col. Santa Margarita

Instituto para El Desarrollo Hondureño

Dippsa 21 de Octubre

Pacasa

Colpasa

final del Blvd Morazán

Col. 21 de Octubre

Golden School

Fanasa

sector “A” de Col. Izaguirre

entrada a Col. San Miguel

Col. Los Girasoles

Col. Las Joyas

Bo. El Rincón

Col. Villa Delmy

Col. Modesto Rodas Alvarado

Parte de Col. 21 de Octubre

CEMEDEM (Centro Médico)

Salida a Valle de Angeles hasta el km. 8

El Sitio

Col. Santa María

Residencial Santa Lucia

Aldea el Chimbo y Zonas Aledañas



Tegucigalpa, Francisco Morazán - 8:00 am a 4:00 pm



Col. Miraflores

Miraflores Norte

Dirección Nacional de Tránsito

Jardines de Miraflores

Plantel de Cemcol

Bodegas del Sanaa

Miraflores Sur

Hospital y clínicas San Roque



Tegucigalpa, Francisco Morazán - 8:00 am a 4:00 pm



Torre Morazán

Col. San Carlos

Instituto Nacional del Tórax

Bo. San Felipe

Zona Industrial Los Próceres

El Pani

La Campaña

Matamoros

Comercial Lomas del Blvd

Villa Centro Americana

Villa Universitaria

28 de Marzo

Hospital San Felipe

Brisas del Valle

Parte de Parcaltagua

Fábrica Helados Nacional

Col. Lara

Asilo de Ancianos

Euroautos

Repostería El Hogar

Santa Isabel

La Esperanza

Col. La Fraternidad

Parte La San Miguel y Zonas Aledañas



Departamento de Colón - 8:00 am a 4:00 pm

Aldeas, barrios, colonias, residenciales, hospitales, industria, comercio y lugares aledaños de los municipios de:



Olanchito

Municipio de Arenal

Sabá

Tocoa

Sonaguera

Bonito Oriental

Municipio de Limón

Trujillo

Municipio de Santa Fé

Municipio de Santa Rosa de Aguán

Puerto Castilla



San Pedro Sula, Cortés - 8:00 am a 2:00 pm



Satélite (I, II, III, IV, V Etapa)

Júpiter

Saturno

Villeda Morales

El Edén

Sandoval Sorto

Perpetuo Socorro

Reparto Lempira

Ministerio La Cosecha

Los Ángeles

La Sabana

San Jorge de Sula

San Carlos de Sula (Norte)

San José de Sula (Este)

Saturno

Villeda Morales

El Edén

Sandoval Sorto

Perpetuo Socorro

Reparto Lempira

Instituto José Trinidad Reyes

Ministerio La Cosecha

Sede Club Marathón

Estadio Yankel Rosental

Bo. Concepción

Bo. Santa Anita

Bo. San Fernando (Sur)

Diunsa

Modelo

Bo. Morazán

Las Vegas

Esquipulas

Res. Andalucía

Honduras

Ideal

Bo. Barandillas (Sur)

Smith (Sur)

Alameda

Bo. San Fernando (Norte)

Ruiz

Col. Geisa

Maheco

Edificio La Plaza

Catisa

Hotel San Pedro

Ferretería Nacional

Zona Peatonal

Correo Nacional

Calle del Comercio (3 Ave. 4-9 Calle S.O.)

Policía Nacional primera Estación

Berlín

Bo. Medina (Norte)

Col. Fernández Guzmán

Col. Tepeaca

Aurora

Bo. Suncery

Mercado Dandy

Mercado El Rápido

Mercado Medina

Alucom

Megaplaza

Industrias Panavisión

Clínica Periférica IHSS Tepeaca

Col. La Gran Villa

Cabañas (Norte)

Modesto Rodas

Navidad

San José

Centro Penal

Maderas del Valle y Teletón

Col. Santa Rosa

Col. San Pedro

San José de Sula

San Roberto de Sula

Louisiana

Villa Ernestina (Norte)

Industrias Chamer

Maderas Noriega

Zip San José

Odilón Ayestas

Universal

El Limonar

Carmen Inva

Villas del Carmen

Res. Florida I, II

Hospital del Ojo

Confecciones El Barón

Supermercado La Antorcha Satélite

Planta Aguazul

Metrotel Express

Parque Acuático Zizima

San Juan

Lomas de San Juan I y II Etapa

Col. Santa Isabel I y II Etapa

Constructora William & Molina (Duracreto)

Arenales

San Sebastián

Aldea Cablotales

San Vicente De Paul

Jesús R. González

La Pedroza

Ferromax

Expometal

Cemcol

Alimentos Dixie

Embutidos El Jaral

Parque Arqueológico Currusté



Guaimaca, Juticalpa y Catacamas - 7:30 am a 4:30 pm



Ciudad de Guaimaca

El Barro

La Lima

Concordia

Arriba

Aldea El Portillo

Aldea Villa Vieja

Aldea Juan Fco

Aldea El Tablon

Aldea Maranguiles

Lavaderos

Ladea Terrero Blanco

Aldea El Naranjal

Aldea Pedernales

La Bolsa

Aldea Ojo de Agua

La Mina

Limones

El Nance

Juan Francisco

La Laguna

Lepaguare

Las minas

El Carrizal

Campamento

Orica

Santa Cruz de Guayape

Guayape

Guatemalita

Aldea San Francisco

Rancho Grande

Rio Dulce

Agua Blanca

Siria

Tamarindo

El Suyatal

Guayabilla

Nepales

Esquias

San Juan del Potrero

El Guante

El Pedernal

El Escanito

Pueblo Nuevo

Cedros

La Ermita

El Terrero

El Porvenir

Minas de Oro

La Laguna

Yoculateca

El Pedregal

Agua Dulce

La Esperanza

Palos Ralos

San Ignacio

Escano de Tepales

Urrutias

Portillo de Seale

El Naranjal

Portillo de Córdoba

Ciudad de Juticalpa

Mall Premier Juticalpa

Coyotepe

Tulin

Oficinas ENEE

SANAA

Col. El Recreo

Col El Edén

Col Miguel Barahona

Bo. San Rafael

Sabaneta

Bo. Belén

115 Brigada

Col. La Ceibita

Bo. El Centro

Bo. Las Flores

La Vega

Panuaya

Zuncuyapa

El Rincon

Casas Viejas

Las Trojes

El Ojustal

La Yuca

Hospital San Francisco

Parte de Juticalpa

Maxi Despensa

Calona

Col. Porvenir Norte

Col. Montefresco

Telica

Aldea Las Blancas

El Cedral

Jutiquile

San Marcos de Jutiquile

Tempiscapa

El Ocote

Guacoca

Chichicaste

Tilapa

San Francisco de la Paz

Potrero de Casas

El Pedregal

Guachipilin

La Esperanza

Magua

Gualaco

Las Aguilas

Los Patios

La Maravilla

La Laguna

Laguna Grande

Jicalapa

Chindona

Potrerillos

El Quebrachal

San Buena Ventura

Susmay

La Venta

El Terrero

Generación Distribuida Babilonia

Dos Rios

La Concepción

El Pacayal

Barberías y Morenos

Generación Hidro Coronado

Toro Muerto

El Ciruelo

Pacura

Corral Viejo

Mata de plátano

Santa María

San Esteban

El Carbón

San Martin

Generación Hidro San Martin

Aldea Tierra Blanca

Coyolar

Naranjal

Pie de la Cuesta

Fray Pedro

Campanario

Wistaco

Orcones

San Cristóbal

La Cañita

El Tizate

Nueva Esperanza

El Limon

San Antonio

San Benito

El Barrero

La Soledad

El Peñasquito

El Bebedero

El Jobo

Amacuapa

El Tunal

El Jute

Ojo de Agua

El Guano

Chimasque

Casa de la Teja

Carta

El Tamarindo

El Marañon

Agua Caliente

Guarizama

El Rodeo

Tierra Chale

El Zapotal

Uluapa

Manto

La Boca del Monte

Guacamaya

El Tablón

Sabana Larga

Canales

Los Hornos

Arumbre El Portillo de Manto

El Carbonal

El Portillo de Silca

Silca

El Suntul

Sábana Grande

La Jagua

El Liguerito

La Cecilia

El Rodeo

El Zapotal

Quebrada Grande

Cacao Moran

Salama

Platanal

Jano

La Estancia

Guata

Guarizama

El Regadillo

El Panal

Talgua

El Salitre

El Rosario

Las Animas

Cofradía

El Potreo

Yocon

Mendoza

La Union

El Potrero

El Pastoso

El Carmelo

Mangulile

Los Blancos

Los Prietos

Carrizalio

Pozo Zarco

San Francisco de Becerra Aldeas y Caserios

Parte de Juticalpa: Bombas del SANAA

Quinta Bertita

Las Delicias

El Plomo

Talanquera

San Pedro de Las Joyas

La Venta

San Nicolás

Zopilotepeque

Guacamaya

El Tablon

La Cruz

El Retiro

El Rucio

El Bijao

Rancho Quemado

Guayavillas

Las Llaves

Ciudad Catacamas

Res. Los Llanos 1

Bo. La Trinidad

Res. Los Llanos 2

Col. 15 de Sep.

Bo. El Espino

Teletón

Col Nueva Patria

Res. Rosales

Escuela El Sembrador

Gasolinera Puma

Bo. El Llano, Canal 21

El Aeropuerto

El Aguacate

La Sosa

El Coyote

Nuevo Progreso

Siguate

Rio Tinto

Pataste

Chicaltepe

Agua Blanca

Culmi

Santa María del Real

Generación Distribuida Santa Maria Del Real

El Guayabito

Santa Cruz del Potrero

La Cruz

La Herradura

El Guapote

San Carlos

Guanavitas

La Cruz

Punuare

Arimis

Esquilinchuche

Potrero de Casa

Lajas

San Pedro de Catacamas

San Luis de Lajas

Boqueron y zonas Aledañas