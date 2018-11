Sectores de San Pedro Sula, El Progreso, Tegucigalpa y Lempira no tendrán energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.

Colonias y barrios de San Pedro Sula, El Progreso, Choluteca, Lempira y otras zonas de Honduras serán afectadas con apagones mañana viernes, según anunció la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Zonas programadas por la EEH



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Miravalle

Col. Montserrat

Res. Mallorca

Res. Villas Paraíso

Res. Salamanca

Res. Villa Angelino

Res. Paseo La Fuente

Aldea El Carmen

Col. Reina del Carmen

Col. Las Colinas del Carmen

Col. San Martín

El Ocotillo

Col. Episcopal

Col. Cosmul

Col. 14 de Febrero

Plantel Tigo

Col. Bográn

Pozos de Suncery

Centro de Rehabilitación El Carmen

Aldeas SOS

Res. Toledo

Los Naranjos

La Alameda



El Progreso.- 8:00 am a 4:00 pm

Parte de barrio El Centro

Col. Castillo

Bo. San José 2

Col. Emanuel 1 y 2

Col. Suazo Córdova

Col. Esperanza de Jesús

Col. Imprema

Col. 19 de Julio

Col. Los Laureles

Col. Buenos Amigos

Col. Colocolito

Col. 12 de Junio

Col. Juan Carías

Col. Juventino Barahona

Col. Primero de Marzo

Col. Corocol 1, 2 y 3

Col. Covitral

Col. Paredes

Col. La Española

Col. La Libertad

Col. Berlín

Col. Ebenezer

Col. Sitramedhys

Col. 3 de Abril

Col. Juan Ramón Morales

Col. Las Golondrinas

Col. La Pimientera

Col. Flores de Mayo





Zacapa, Santa Cruz, Taulabé.- 8:00 am a 3:00 pm

Aldea Santa Elena

Nueva Esperanza 2

San Bartolo

Monte Verde

El Cacao

Santa Fe

Casetas del Lago

Pito Solo

Horconsitos

Cerro Azul

Bacadilla

Jardines

Taulabé

La Majada

Santa Rosita

Lajas

Sabanas

Alejandras

Higuerones

Laguna Seca

Huerto del Edén

Camalotales

Cantillano

Bella Vista

Chaguite

Quebraditas

Buena Vista

Barsovia

Palmichal

La Misión

Ocomán

Choloma

La Angostura

Las Conchas

San José de Comayagua

Las Delicias

Jaitique

Bella Vista

Choluteca.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Inez Carranza

La Lucha

Camaronera Seat Farms

San José de Las Conchas

El Ojochal

Boca del Río Viejo

Azucarera Choluteca

Azucarera La Grecia

Lajero Blanco

Las Joyadas

Aldea Las Delicias

La Lujosa

Aldea La Escondida

Aldea El Chaparro

Aldea Los Llantos

Col. Vista Hermosa

Piedra de Agua

Chacalito

El Portón

Santa Cruz

San Isidro

Buena Vista

Aldea El Chapetón

San Cristóbal

Aldea El Cerro

Los Mangles

Aldea El Jiote

Paya Punta Ratón

Monjaras

Pueblo Nuevo

Cedeño

El Botadero

El Ojochal

Aldea El Venado

Guapinol

Los Puentes

Bo. La Reserva

Col. Boca del Río Viejo

Los Delgaditos y zonas aledañas



Distrito Central, F.M- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Nueva Suyapa

Col. 17 de Septiembre

Transmisores de Radio Católica

Agafam

Villa Colonial

Col. 24 de Julio

Triquilapa

Las Tablas

Repetidoras de televisión y radioemisoras



Zonas programadas por la Enee



Lempira, Intibucá, Ocotepeque.- 7:00 am a 3:00 pm

Arcilaca

Azacualpita

Catulaca

Cedros de Mejicapa

La Misión

El Pinal

San José

El Refugio

El Rodeo

Quelacasque

El Sile

El Tablón

El Zapote

San Isidro

La Asomada

La Lima

Mejocote

Platanares

San José del Alto

Villami

Montaña Verde

Campa

Mezcalillo

Las Cañadas

Nueva Esperanza

San Sebastián

Agua Fría

El Cutal

El Supte

El Volcancito

San Antonio

San Isidro Belén

El Carrizal

El Naranjo

Las Cañadas

Los Planes San Manuel Colohete

Corante

Guacutao

San Antonio

Santa Teresa

San Marcos de Corquín

Azacualpa

Coalaca

Arcamon

Suntulín

Guanajulque

Laguna Seca

San Juan, Intibucá

Casco urbano y las aldeas:

Jagua

El Pelón

El Peloncito

Los Naranjos y los caseríos, aldeas, barrios y colonias de los municipios:

San Francisco del Valle

Mercedes y San Marcos en Ocotepeque

Guarita Lempira

San Juan Guarita

Tomalá

Tambla

Cololaca

Valladolid

La Virtud

Mapulaca

Gualcinse

Candelaria

Virginia

Piraera

San Andrés

Santa Cruz

San Francisco

Erandique

Dolores

San Miguelito y San Juan Intibucá