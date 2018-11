"No existe indicio de personas desaparecidas de la caravana migrante": Alden Rivera

Ciudad de México.

El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, aseveró a LA PRENSA que "no existe ningún indicio de que haya personas desaparecidas", a raíz del reporte de de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDHM) que indicaba que 80 migrantes eran buscados en ese país.

Se informó que los migrantes habían desaparecido el sábado 3 de noviembre en el municipio de Isla, estado de Veracruz.

"Se han entrevistado (la CNDHM) con la dirigencia de la caravana, se han entrevistado con personas en los albergues y no hay nadie que tenga familiares desaparecidos", indicó Rivera.

La confusión se presentó, según Rivera, cuando un medio de comunicación malinterpretó las palabras del sacerdote encargado de los albergues en la ciudad de Puebla cuando contó que le habían informado que unos transportistas abordaron a un grupo de migrantes para ofrecerles trabajo y estos se fueron ellos.

El medio utilizó la palabra secuestro acaparando la atención de la CNDHM.

Piden asilo

El embajador hondureño informó que en la Ciudad de México se registraron unas 5,200 personas ingresadas en los albergues instalados por el Gobierno para la primera caravana que ingresó al país hace unas semanas.

De esa cantidad, Rivera indicó que al menos 3,000 son hondureños.

"La caravana número dos que está en el estado de Oaxaca vienen alrededor de 1,500 hondureños más y luego habían 1,200 hondureños en el albergue que estaba en Tapachula; si usted suma serían 5,700 hondureños", dijo el embajador.

Rivera manifestó que alrededor 1,700 hondureños han retornado voluntariamente al país vía aérea y al menos 1,200 han pedido asilo en México.

El gobierno oaxaqueño proporcionó alimentos a la caravana y, en coordinación con el sector salud, se brindó atención médica a quienes lo requirieron, pues algunos migrantes padecen enfermedades estomacales, tos, gripe y hasta dengue, de acuerdo con las autoridades.

No abandonan el "sueño americano"

Rosaura Pineda, una anciana hondureña que viaja con ocho familiares, agradeció el apoyo de las autoridades mexicanas en cuanto a comida, ropa y medicamentos, pero no desiste de su sueño de reunirse con su hija que vive en Minnesota.

"No dejan de preocuparnos pero cuando estemos allá será otra cosa. A lo mejor el Gobierno de Estados Unidos cambia de opinión cuando mire a la gente y le acaba tocando el corazoncito", explicó Rosaura, quien se encomendó a "esperar a ver qué dice Dios".

También está pendiente de lo que suceda en la frontera Emilson Manuel Figueroa, quien dejó a sus dos hijos en Honduras para trabajar en Estados Unidos, aunque no descarta quedarse en México si encuentra trabajo en el país latinoamericano.

"Si me dan trabajo aquí me quedo, mejor me quedaría aquí que allá (Honduras), donde no tengo que hacer nada", explica este pintor que huyó de su país por la violencia de las pandillas, que asesinaron a dos de sus primos.

Algunos representantes de los migrantes han pedido reunirse este jueves con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, antes de sopesar si siguen su camino hacia Estados Unidos.

Desde la capital mexicana, los migrantes se encuentran a 1.200 kilómetros si se dirigen a Texas o unos 2.800 kilómetros si su objetivo es California.