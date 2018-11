Sectores de San Pedro Sula, El Progreso, Tela y Comayagua sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.

Colonias y barrios de San Pedro Sula, El Progreso, Comayagua, Tela, y otras zonas de Honduras serán afectadas con apagones mañana miércoles, según anunció la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).





Zonas programadas por la EEH



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Satélite I, II, III y IV

Col. Júpiter

Col. San Jorge de Sula

Col. San Carlos de Sula (norte)

Col. San José de Sula (este)

Col. Saturno

Col. Villeda Morales

Col. El Edén

Col. Sandoval Sorto

Col. Perpetuo Socorro

Col. Reparto Lempira

Ministerio La Cosecha



San Francisco de Yojoa, San Antonio Cortés.- 8:30 am a 4:30 pm

Aysa

Santa Antonio de Cortés

La Valencia

La Calera

La Química

Los Hules

La Masica

Barrio La Aurora

El Aguacate

Col. San Juan

Santa Rosita

Granja Avícola

San José de Cordoncillo

La Esperanza

El Sitio

Loma Larga

La Chachona

Nueva Granada

El Encanto

Limones

Tule

Santa Rita





El Progreso.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Mangandi

Col. Ramírez Reina

Col. Las Mercedes

Col. San Juan

Hogar de ancianos

Iglesia Roca de Salvación



Texiguat, El Paraíso.- 8:00 am a 5:00 pm

Texiguat

Junquillo

El Achero

San Andrés

Antena Claro y zonas aledañas





Zonas programadas por la Enee

Barrios, colonias, aldeas, caseríos y comercios de los siguientes municipios: 11:00 am a 2:00 pm

Comayagua

Mala

Colomoncagua

Intibucá

Santa María

Marcala

La Esperanza

Villa de San Antonio

Generadora Zinguizapa

San Pedro de Tutule

Planes Santamaria

La Paz

Cane

Tutule y zonas aledañas

Aldeas de El Progreso y Tela.-9:00 am a 5:00 pm

Las Delicias

Toyos

La 28

29

34

35

36

37

39 y 40

El Naranjo

El Aguacate

El Portillo Delicias

Pajuiles Procón

Zoilabé

Santiago

Las Eses

Las Metalias

Planes

Restaurante Valle Encantado

La Colorada

Restaurante Tío Dolmo 1 y 2

Palcasa

El Castaño

Guaymitas

Delicias del Jute

Miller

San José del Cayo

El Coco

Guaymón

Aldea González Maldonado

Pooler

Viveros de Hondupalma

San Antonio

Oficinas de Hondupalma

Col. El Cristal

Col. Lempira

Bellavista

Ciudad Guaymas

Santa Inés

Los Catrachos

Batán

Cebú

Estereo de Indio

La Compuerta

Pajuiles

El Guay

Urraco Pueblo

Camo Cobahsa

Mocúla

Birichichi

Esfuerzos de Jesús

Campo Paloma

Pavón 1 y 2

Veracruz

Las Chumbas

La Fragua

Mezapa

Los Laureles

Las Tomasas

Toloa

Treintaidós y Medio

Sector Sur de Villa Franca

Veracruz.