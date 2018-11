Sectores de Choloma, El Progreso, La Ceiba, Choluteca y Olancho no tendrán energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.

Colonias y barrios de Choloma, El Progreso, La Ceiba, y otras zonas de Honduras serán afectadas con apagones mañana martes, según anunció la Empresa Energía Honduras (EEH).

Choloma.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. López Arellano

Col. Las Cascadas

Col. Lomas de Las Cascadas

Col. Cerro Verde



El Progreso, Yoro.-8:00 am a 4:00 pm

Buena Vista

Finca COB

Río Chiquito

Las Chumbas

Las Flores

Naranjo Chino

Amapa

Kmt 70

Monterrey

Palos Blancos

Las Filipinas

Voluntades Unidas

William Hall

Aldea Pajuiles

Sinaí

Mendieta

27 de Octubre

Carlos Roberto Reina

Los Tulines

Las Palmas

1 de Mayo

Aldea San Antonio

La Ceiba (Atlántida).- 8:00 am a 5:00 pm

Col. Merren

Col. Melgar 2

Villa H y Villa Linda

Gonzalo Rivera

Distrito Central, F.M.- 8:00 am a 4:00 pm

Salida a Valle de Ángeles hasta hasta el Kmt. 8

El Sitio

Col. Santa María

Res. Santa Lucía

Aldea El Chimbo y zonas aledañas

San Marcos de Colón, Choluteca.- 8:00 am a 2:00 pm

Las Colinas

Barrio Valle

Barrio Las Colinas

Barrio Las Delicias

Col. Vista Hermosa

La Normal

La Milagrosa

La Cumbre

Col. Narvaez

Inicah

Col. 15 de Septiembre

Col. Monte Carlo

Col. Inmaculada

Aeropuerto Sur

Yusguare

San Luis Victoria

San Luis Anach

Los Puentes

Santa Ana de Yusguare

La Tejeada

La Fortuna

Madrigales

Cofradía

Los Llanos

La Guaruma

El Aguacatal

Empacadora Melón Santa Rosa

La Okra

Tablones Arriba

Tablones Abajo

Municipio del Corpus

Com. Guanijiquil

Aldea El Quebrachal

Com. El Caracol

La Chaparosa

Calderas

Aldea El Naranjal

El Centro

Bo. Pitiguay

Bo. San Luis

Bo. Nuevo

Bo. El Sabroso

Col. Santa Fe

San Juan Arriba

San Jacinto

Tixcagua

Caserío El Aguaje

Agua Fría

Caserío Las Palmas

Caserío La Cuchilla

Concepción de María

Aldea San Isidro

Los Espabeles

La Pintura

Cerro Piedra Zopilote

Aldea Los Llanitos

Duyure

San Marcos

Morolica

Soledad

Orocuina



Nueva Palestina, Olancho.- 8:00 am a 5:00 pm

El Carrizal

Cacao

Azacualpa

Mogote

Las Parcelas

Poncaya

Palestina

Nueva Choluteca

Generación Hidro Río Guineo y zonas aledañas