Honduras exige rectificación a Trump por declaración sobre "mal uso" de ayuda

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras aclaró mediante un comunicado que los fondos de ayuda que se reciben anualmente de parte de los Estados Unidos no son administrados por el gobierno de Honduras, sino por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El gobierno Honduras rechazó hoy las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre un "supuesto mal uso" de la ayuda que ese país concede a la nación centroamericana, y le pidió que rectifique.

Honduras "rechaza enfáticamente las declaraciones infundadas referidas a un supuesto mal uso de los recursos de cooperación brindados por el Gobierno de Estados Unidos y demanda una rectificación al respecto", indicó un comunicado de la Cancillería.



Medios hondureños difundieron este lunes un video de YouTube en el que Trump le pide a su vicepresidente, Mike Pence, que llame al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y le diga: "Escucha, no queremos que permitas la formación de caravanas en tu país.Te pagamos cientos de millones de dólares al año, los cuales es muy probable que se los roben y no queremos eso".



El comunicado oficial hondureño señaló que las declaraciones expresadas este domingo por el presidente estadounidense "lesionan el honor de la República de Honduras".

Una amenaza más de Trump



Trump dice en el video que a países como Honduras "les pagamos cientos de millones de dólares, que, por cierto, vamos a parar eso muy pronto".



El mandatario estadounidense ya ha anunciado que reducirá "sustancialmente" la cooperación con Honduras, El Salvador y Guatemala en represalia porque no han podido detener a las caravanas con miles de migrantes que se dirigen a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia en sus países.



El Gobierno hondureño indicó en su misiva que la cooperación para la asistencia económica y técnica de Estados Unidos "es administrada directamente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por medio de entidades y organizaciones seleccionadas para su ejecución".



"Honduras siempre ha cumplido con los requisitos para acceder a la cooperación que se canaliza por medio de los presupuestos de las agencias de Cooperación de Estados Unidos de América", indicó el comunicado de la Cancillería.



La misiva oficial enfatiza que la cooperación que Estados Unidos concede a Honduras "no ingresa al fisco y por consiguiente al Presupuesto General de la República, por lo que dichos fondos no pueden ser objeto de un uso indebido".



Honduras dijo que considera que "las relaciones estratégicas" con EE.UU. en la lucha contra el crimen organizado, tráfico de drogas, personas, armas y la lucha contra las pandillas "es una alianza que debe ser fortalecida".



Esos esfuerzos, agregó, han sido "ampliamente reconocidos por el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y su Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Comando Sur".



El Gobierno hondureño ha invertido "más de 2.856 millones de dólares de recursos propios" en los últimos tres años en el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.



Los recursos han contribuido a poner en marcha "proyectos y programas orientados en atender las causas de la migración irregular, al igual que las condiciones en el tránsito y retomo de nuestros conciudadanos", resaltó la Cancillería hondureña.



El Plan de la Alianza para la Prosperidad busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños y crear oportunidades económicas.



Honduras continuará realizando "su mayor esfuerzo" para fortalecer las condiciones de desarrollo y protección social necesarios, agregó.



Todo ello, precisa la Cancillería hondureña, con la intención de "promover el arraigo a nuestro territorio sin perjuicio de realizar las gestiones que, conforme al derecho internacional, son procedentes en la protección de su población que reside en Estados Unidos y la reunificación de las familias que han sido separadas". EFE