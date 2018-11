Rocío Tábora: "Honduras no maneja un tan solo dólar, es EEUU quien lo administra"

Tegucigalpa, Honduras.

Rocío Tábora, ministra de Finanzas, reaccionó ante las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump quien se refirió a las millonarias ayudas que reciben los países del Triángulo Norte y que poco o nada hacen para frenar la migración.

"Al no ser administrados estos fondos por nosotros, no caben las afirmaciones que ese dinero sea mal utilizado porque como Poder Ejecutivo no lo administramos. Es decir, para mí en la Tesorería General de la República no tengo registrado ninguna cantidad y estoy al tanto de los fondos que son administrados de la agencia Usaid y la embajada americana, parcialmente estoy informada que de los que ellos administran", afirmó la funcionaria.

Tábora dijo que la colaboración en el Plan Alianza para la Prosperidad, Honduras ha invertido cerca de mil millones de dólares al año.

"Entiendo que este año, viendo sus publicaciones, ellos aprobaron 85 millones de dólares para Honduras, pero ese dinero es administrados por sus agencias que operan en el país. Hay programas que son modelos que apoyan a la población, realmente de lo que ellos aportan a lo que nosotros aportamos la diferencia es abismal".

Tábora reitero que las agencias de Estados Unidos que operan en el país trabajan con proyectos pero siempre de la mano de los países. "Hay programas de asistencia técnica, prevención de la violencia contra los jóvenes, el corredor seco pero esas son administrados por ellos mismos y la mayoría de ONG's norteamericanas que por ciento cobran una cantidad bastante grande por manejar esos recursos".

Manifestó que todos los países del Triángulo Norte aportan mayor cantidad. "Se que lo mismo hace Guatemala y El Salvador".

"No se si él no está informado, aunque también hay que entender que ellos están en pleno proceso electoral, pero es importante con todo respeto a las declaraciones del señor presidente de Estados Unidos investigar que ese dinero al que él se refiere es administrado por sus propias agencias", dijo la ministra.