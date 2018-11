"No hay un lado oscuro del Partido Liberal, sino un liberalismo auténtico de años"

Tegucigalpa, Honduras

Para José Luis Moncada, secretario de Relaciones Internacionales del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), se puede lograr la unidad en esta institución política, pero deponiendo intereses particulares. Moncada asegura que no existe un “lado oscuro” en el partido, sino “solo liberales con tradición, con pasión”. En entrevista, este dirigente hace un análisis de la situación interna que vive el instituto político.

¿Cree que en las condiciones actuales se puede lograr la armonía, la unidad en el Partido Liberal?

Sí se puede lograr. Creo que la Asociación de Alcaldes Liberales ha manifestado una posición, se han venido reuniendo en varios lugares y ellos han propuesto una reunión. Han avanzado, han tenido reuniones con Luis Zelaya, con Elvin Santos y otros líderes nacionales. Ahora bien, creo que todos los líderes liberales deben deponer actitudes confrontativas; pero, desafortunadamente, las últimas declaraciones de Luis Zelaya en CNN, adonde acusó a los diputados liberales de corruptos, no abonan a ese diálogo que andan buscando los alcaldes liberales.

¿Están promoviendo una convención extraordinaria para solucionar la crisis del partido?

La convención extraordinaria es la máxima autoridad del partido, y la que debe definir cuál es la línea a continuar, en el sentido de su posición frente a una problemática nacional y sobre todo en un asunto de fortalecimiento de la democracia. Pero todo esto pasa por un liderazgo, y si el liderazgo no está respondiendo a la filosofía liberal, no está siendo tolerante a los diferentes líderes liberales a nivel nacional que vienen arrastrándonos desde años anteriores, por qué no podemos crear un nuevo liberalismo.

Si la convención define que hay que hacer cambios de esos liderazgos porque no están dando respuestas y, por el contrario, está dividiendo y afectando al partido, pues es la convención extraordinaria la que puede definir estos asuntos.

¿Es cierto que hay un lado oscuro en el Partido Liberal que mucho daño le está haciendo al partido?

Esos son peyorativos innecesarios. Yo lo que siento es que existen liberales con tradición, con pasión, que quieren a Honduras y quieren un Partido Liberal fuerte. Para mí no hay un lado oscuro del Partido Liberal, hay un liberalismo auténtico de muchos años.

¿Usted cree que Luis Zelaya y Elvin Santos en algún momento se den la mano?

Sí, siento que Elvin es una persona que está muy cercana, últimamente en su nueva relación matrimonial está muy cercano a Dios y creo que lo veo con una actitud de perdón y de interés nacional. No sé Luis (Zelaya) porque realmente todas las semanas quiere atropellar y ojalá que deponga esa actitud porque él es nuevo en el partido y no solo le está haciendo daño al Partido Liberal, le está haciendo daño a la democracia.

¿Y qué está pasando?

Yo creo que los liberales han tenido posiciones bastante propositivas a favor de la democracia y deben saber conllevar situaciones adversas, pero no levantarse de la mesa del diálogo.

El Partido Liberal debe tener posiciones más de altura, pero esa situación de estar chantajeando posiciones arbitrarias frente a una problemática nacional me parece que no es la correcta. Yo sí llamaría a Luis Zelaya, a la gente que lo rodea, a que depongan esa confrontación innecesaria. Los diputados y el jefe de la bancada (Elvin Santos) han depuesto.

Tenemos que tener más conciencia liberal y más pasión por Honduras y deponer intereses particulares. La posición del Partido Liberal (en el diálogo) debería ser más consistente y permanente.