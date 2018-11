Mario, el niño símbolo de la caravana, sueña con ser ingeniero

San Pedro Sula, Honduras.

Con el rostro compungido, Mario Castellanos (12) contestaba las preguntas que le hacía un reportero para un canal de televisión. Su nombre dio la vuelta al mundo luego de que se conociera que viajaba solo en la caravana migrante. No logró llegar a los Estados Unidos y regresó a Honduras voluntariamente, pero su situación sigue igual que antes de irse.

"Mi sueño era llegar y poder trabajar para ayudar a mi mamá y a mi papá", indicó el pequeño oriundo de un barrio pobre de San Pedro Sula junto a su madre y a su padre, un guardia de seguridad.

Mario partió solo con la caravana que salió de San Pedro Sula a inicios del pasado mes de octubre. Antes de irse, el niño pedía dinero en las calles y vendía chicles, incluso las pandillas intentaron reclutarlo pero él no quiso.

Su madre, Dilsia Murillo (30) contó que el niño le había expresado su deseo de irse a Estados Unidos para ganar dinero.

Regresó a Honduras.

A su llegada por avión al aeropuerto Villeda Morales fue recibido por varios parientes. Ellos contaron que las autoridades ya le habían quitado la custodia del niño una vez porque su papá tenía problemas de alcohol.

Cuando el niño retornó al país fue requerido por agentes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) por considerarse en riesgo social, ya que sus padres no pudieron impedir que se fuera en la caravana migrante, y lo llevaron a uno de sus centros de acogida, pero él se escapó.

El niño dijo que lo que más le falta en este momento es su educación y una casa.

"Si me pueden ayudar que me ayuden (...) me gustaría ser ingeniero", dijo el niño y añadió que si pudiera irse nuevamente a los Estados Unidos, se iría.