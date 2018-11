Pobladores rechazan plebiscito propuesto por comuna tocoeña

Tocoa, Colón.

Los habitantes de las aldeas Guapinol y Ceibita, en el departamento de Colón, quienes se mantienen en protesta para impedir que se establezca en la zona la empresa minera Inversiones Pinares, rechazaron anoche la propuesta de la Corporación Municipal de Tocoa de aprobar un plebiscito para instalar una urna y consultarle al pueblo si está de acuerdo o no que haya empresas mineras en sus zonas.

En la reunión, la cual se realizó en el salón municipal y duró más de cuatro horas, participaron representantes de la compañía Inversiones Pinares, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, regidores, miembros de Derechos Humanos a nivel nacional y del comité de defensa de los recursos naturales de las comunidades que se consideran afectadas con la explotación minera.

Alcalde es amenazado.

Se acordó continuar con la mesa de diálogo y se programó otra reunión para el jueves 8 de noviembre a las 10:00 am. “Queremos que se haga una consulta vinculante con el problema que existe ahorita. Es una pregunta sencilla, si está de acuerdo o no con las minas; pero parece que no la aceptan.

Hay gente que me acusa y me ataca solo por política que estoy a favor de la empresa minera, pero por eso estoy proponiendo un plebiscito porque yo no firmé ningún permiso en mi período como alcalde, esas concesiones ya estaban.

Ese acuerdo corporativo está vigente aún, y cuando es entre otro alcalde, por eso no podemos negarle un permiso de operación de industria y comercio’’, apuntó Fúnez. Asimismo, denunció amenazas.

“Les pido que no se metan con mi empresa, ya me quemaron un bus y le quebraron los vidrios a otro bus. He recibido amenazas de muerte, que van a llegar a quemarme la casa”.

Los argumentos de los pobladores para no aceptar el plesbicito es que todavía no es tiempo, además para aceptar una consulta pidieron que en la mesa de diálogo no participen los representantes de la empresa Pinares. “Estamos anuentes al diálogo, pero que sea serio y que se piense en el pueblo”, dijo Orvin Hernández, del comité municipal contra las minas.

“Estamos mediando en el conflicto para llegar a un acuerdo, pero hay rechazo al plebiscito”, dijo Adán fúnez, alcalde de Tocoa.

Ayer en horas de la mañana, representantes de unas 14 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional visitaron la comunidad de Guapinol, quienes constataron la situación que viven los pobladores.

“Estamos realizando entrevistas con las personas, quienes denuncian haber sido afectados, y después vamos a sacar conclusiones y un comunicado de la problemática”, manifestó un representante de Derechos Humanos, quien omitió su nombre por seguridad.

El conflicto minero ya cobró la vida de dos militares y un civil, además de dejar varios heridos durante los desalojos que se han ejecutado luego que se tomaran la carretera CA13, en Guapinol.