Katheryn recibe reconocimiento del Gobierno de Honduras por su éxito en La Academia

Tegucigalpa, Honduras

Tras la exitosa representación que tuvo la hondureña Katheryn Banegas en la popular competencia de canto mexicana, La Academia, fue invitada a Casa Presidencial para recibir un reconocimiento especial.

La joven oriunda de Choluteca ganó el tercer lugar en el concurso que se transmitió por el canal TV Azteca y que incluyó a participantes de México y de otros países de América.

“Me siento muy orgullosa de decir que soy de esta tierra de cinco estrellas”, dijo Katheryn durante su encuentro con Juan Orlando Hernández, presidente de la república de Honduras.

Según el mandatario siguió muy de cerca las presentaciones de Katheryn en La Academia. "La felicito, Katheryn, estuve pendiente con mi familia votando por usted", agregó Hernández.

El documento hace alusión al agradecimiento de haber dejado en alto el nombre de Honduras a través de la música en un concurso de categoría internacional.

Durante su reunión con Hernández, Katheryn interpretó la canción “Vaya Pues”, del también cantante hondureño Moisés Canelo.

En la final de la competencia Katheryn fue seleccionada para grabar con la casa disquera Universal Music.

"Me siento orgullosa de ser hondureña y agradecida, no hay un país como este y la calidad de las personas que tiene no se encuentra en otra parte del mundo”, concluyó la artista.