Hondureña lanzará libro en EEUU y España  

San Pedro Sula, Honduras

La hondureña Claudia Zablah (40) lanzará en el país, resto de Centroamérica, Estados Unidos, México y España su libro de autoayuda Revolución Mental.



La autora, quien reside en San Pedro Sula, contó que su libro fue escrito, producido e impreso en Honduras y reveló que con la obra busca ayudar a las personas a tener la vida que han soñado.

“El libro se llama Revolución mental y es de autoayuda. Habla sobre cómo realizar cambios de patrones mentales para poder vivir la vida que siempre hemos anhelado, cómo cumplir los sueños desde la serenidad, cómo aceptarse a uno mismo con defectos y virtudes, cómo combatir las enfermedades emocionales, como la depresión, ansiedad y el estrés”, relató.

Agregó: “Lo empecé a escribir hace un año. La idea nació a través de mi conferencia Enamórate de ti, pues vi la necesidad de las personas de llevarse un manual de lo hablado en las conferencias”, explicó.

Zablah es máster coach en programación neurolingüística, conferencista, escritora y empresaria.

Además, licenciada en Relaciones Públicas y tiene un diplomado en Biodecodificación.

“El libro sirve para poder comprender comportamientos que nos están limitando, por ejemplo, si una pareja me está maltratando, por qué sigo con ella, si vivo la vida que no me gusta, ¿por qué la sigo viviendo así?, ¿qué programación tuve en mi niñez que me hace aceptar el maltrato y vivir la vida que no soñé? y ¿por qué sigo en el trabajo que no me gusta?. Son temas abordados en la obra”, aseguró la escritora.



La hondureña dio a conocer que este jueves 2 de noviembre será el lanzamiento del libro en San Pedro Sula a las 4:30 pm en la librería Liser.

Mientras que el 10 de noviembre será en la librería Mundo Literario, en Tegucigalpa. La obra cruzará fronteras, pues el 3 de diciembre será lanzado en Madrid, España, con acompañamiento de la comunidad hondureña que reside en ese país. “Con orgullo llevo la bandera de Honduras al mundo para dar a conocer que el libro fue escrito, producido e impreso totalmente en Honduras”, dijo Zablah.



En físico, el libro también será puesto a la venta en Nueva York, Estados Unidos, en México y Centroamérica.

El libro de autoayuda Revolución Mental también será vendido en su versión digital a través de Amazon, donde estará disponible desde enero del próximo año.



“En el libro, las personas podrán descubrir sus propias respuestas para sanar esa área emocional que no los está dejando crecer”, destacó la hondureña.



Zablah afirmó que “el libro es un contenido que abarca muchos temas emocionales y de superación que escribí desde mi propia experiencia sobre cómo logré cumplir mis sueños a pesar de las limitantes que pensé que tenía”, declaró la escritora.





En cada oportunidad que tiene Claudia se muestra orgullosa de sus raíces.