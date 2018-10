Bartolo Fuentes sale hacia El Salvador por temor a ser encarcelado  

San Salvador, El Salvador.

El exdiputado hondureño Bartolo Fuentes dijo este miércoles que salió de Honduras hacia El Salvador porque era "inminente" que le hicieran un requerimiento fiscal y lo encerraran en una "celda de máxima seguridad" por ser "sospechoso" de haber organizado la caravana de migrantes que se dirige a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses calculan que en la caravana, que avanza actualmente por el estado mexicano de Oaxaca (sur), hay unas 3,500 personas, entre ellas mujeres embarazadas que abrigan la esperanza de que sus hijos sean ciudadanos estadounidenses.

Fuentes agregó que tiene "información de un expediente fiscal que lo llevaron desde el lunes pasado. Pero (las autoridades) tienen solamente artículos periodísticos y pantallazos de redes sociales".

"En El Salvador yo tengo amigos, familia, aquí pasaba mis vacaciones cuando estaba joven. Lo que pasa es que no quieren aceptar que la migración es un fenómeno social", expuso Bartolo Fuentes.

Se defendió de las acusaciones de ser el promotor de la caravana de migrantes, diciendo: "Yo no he cobrado, ni coaccionado, ni financiado, ni invitado a nadie a irse del país".

"Ellos lo que quisieran es tomarme preso, llevarme a la cárcel, hacerme después el juicio, luego, como no podrán vencerme en juicio, ya habré pasado un año en la cárcel", manifestó.

El miembro del partido Libertad y Refundación (Libre) expuso que actuará en contra de los que lo han acusado.

"Estoy preparando una querella contra dos funcionarios del Gobierno y contra otras personas que han hablado cosas que son constitutivas de delitos. Son cosas que o se prueban o se piden disculpas, pero si no tendrán que ir a la cárcel", afirmó.

Para el excongresista hondureño "el Ministerio Público en Honduras no actúa de acuerdo con la ley. Capturan a gente que no tiene ninguna responsabilidad. A mí me están acusando por persecución política".

Hasta el momento el Ministerio Público de Honduras no ha hecho ninguna acusación contra Bartolo Fuentes.

"Salí por el Amatillo ayer. Me fui a hacer fila a migración. Un tipo de migración se salió de su oficina y se vino a tomarme fotos. Cuando quise hacer el trámite me dijeron que había una alerta, qué significa, que me están persiguiendo. Tengo que ponerme a salvo, porque después en una cárcel de máxima seguridad no van a poder entrevistarme", manifestó.

"Procederé contra la Canciller de la República y contra otros funcionarios hondureños", concluyó.

Una segunda caravana va camino a EEUU con más de 2 mil personas

Una segunda caravana de migrantes centroamericanos que busca llegar a Estados Unidos retomó su camino este martes por el sureño estado mexicano de Chiapas, un día después de haber cruzado ilegalmente la frontera desde Guatemala.



Los migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras llegaron al caer la noche a Tapachula luego de recorrer 25 kilómetros.



El grupo, conformado por unas 2,000 personas, salió al amanecer luego de descansar y secar la ropa que mojaron al atravesar a nado el río Suchiate, que separa a México de Guatemala.



El lunes, niños, mujeres y hombres se lanzaron en masa a las aguas del río ante la negativa de las autoridades mexicanas de abrir la frontera terrestre.