Video: Un hombre amenazó con lanzarse desde un puente en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Un gran caos vial se formó este martes debido a que un hondureño confesó sus intenciones de lanzarse desde el puente a desnivel ubicado en el bulevar del este que conduce a La Lima, zona norte del país.

El perturbado hombre se identificó como Ulises Velásquez, residente en el municipio de Choloma.

La Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y personas que pasaban por el lugar llegaron hasta donde se hallaba Velásquez para persuadirlo de que no se lanzara, después de tratar de convencerlo y ver que era difícil, las autoridades tuvieron que usar la fuerza para evitar que él cumpliera su objetivo.

El hombre aseguró que intentó lanzarse atribulado por las deudas que tiene.

"Estoy pagando una gran deuda y mi sueldo no me ajusta. Incluso, me llegó una orden judicial para que pagara", dijo entre lágrimas.

También aseguró que está siendo extorsionado pero no quiso dar más detalles sobre el hecho.

Las autoridades lo trasladaron a la primera estación para darle asistencia psicológica.