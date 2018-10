Migrante fallecido en México: "Yo a Honduras solo regreso muerto"

Tegucigalpa, Honduras.

Henry Adalid Díaz, un migrante hondureño que falleció el domingo por una herida en la cabeza en un confuso enfrentamiento con policías mexicanos en el puente sobre el río Suchiate, informó a sus familiares sobre los momentos de tensión que se vivían en la frontera horas antes de su muerte.

"Me llamó de Guatemala y me dijo que había peligro, le dije venite papa. El me dijo, 'no tía yo a Honduras solo regreso muerto'", indicó esta mañana Leticia Reyes, tía del joven fallecido, a medios locales.

Reyes relató que el joven de 26 años partió hace varios días de Tegucigalpa para unirse a la segunda caravana que salió de San Pedro Sula la semana pasada con el objetivo de alcanzar al primer grupo de migrantes que recorre México hacia EEUU.

"El no quería ya regresar a este país porque no tenía oportunidades. A ellos los tratan de delincuentes; mi sobrino no era delincuente, el era trabajador, con sueños, ilusiones y quizá por eso tomó la decisión de irse", agregó la tía de Díaz.

La víctima trabajaba como transportista, y decidió emprender el viaje hacia a Estados Unidos para poder ayudar a su hijo de siete años, indicaron sus familiares.

Sin embargo, sus sueños se vieron frustrados cuando perdió la vida a causa del impacto de una bala de goma en un enfrentamiento entre migrantes con antimotines mexicanos en la frontera de ese país.

Los Bomberos guatemaltecos intentaron reanimar al migrante pero este falleció a los pocos minutos.

"No es justo como atacan a estos jóvenes, ellos tenían esperanza, una ilusión de poder cumplir su sueño y salir adelante", afirmó Reyes.

Las autoridades mexicanas afirmaron este lunes que la Policía Federal y personal migratorio no portaban armas en el violento altercado en la frontera en el que los migrantes rompieron la primera valla fronteriza, forzando su entrada en el puente internacional entre Guatemala y México, un hecho similar al ocurrido el 19 de octubre.



El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete, detalló que la instrucción dada a los funcionarios y fuerzas de seguridad "fue clara": "Policía desarmada, tratando de exhortar a que documentaran su entrada a México de forma pacífica y ordenada".



Señaló que algunas de las personas que intentaron cruzar la frontera portaban armas de fuego y bombas molotov.