Panini, un platillo de moda en San Pedro Sula

Panini Muffaletta. Lleva como ingrediente el pan focaccia que se prepara a base de hierbas y aceite de oliva, aromatizado con hierbas y no contiene preservantes. Lleva un tapenade que es una pasta a base de aceitunas, anchoas y aceite de oliva. Además de jamón virginia, peperoni, queso mozarella y salami.



Se acompaña con ricas tajaditas dulces. Repostería y cafetería Crust-N Crump está en Barrio Los Andes, 12 avenida, 9 calle. Horario de lunes a domingo. El autoservicio desde 6:30 am y atención al cliente en mostrador desde 7:00 am a 7:00 pm. Domingo horario especial de 9:00 am a 5:30 pm.