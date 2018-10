EEUU: Hondureño indocumentado es detenido por intentar frenar el acoso hacia su hija   

Estados Unidos

Un hondureño indocumentado fue detenido en California, Estados Unidos, tras solicitar una orden de restricción contra un tío de su hija por presunto acoso sexual.



El hombre responde al nombre de Marcos Villanueva (40), residente de Anaheim, al sureste de Los Ángeles, quien dos días después de interponer la denuncia fue arrestado por Inmigración.



Según dijo a Efe la oficina del abogado Willard Bakeman, el hondureño interpuso el recurso luego de que su hija acusara a su tío de acosarla sexualmente.



Bakeman considera “demasiado coincidente y muy injusto” que un par de días después de haber solicitado la orden de alejamiento, el indocumentado, que no tiene antecedentes delictivos, fuera arrestado.



La orden de restricción solicitada no fue autorizada y el supuesto acosador vive a dos puertas de la familia del hondureño, detalló el abogado.



La oficina de Bakeman interpuso una apelación sobre el caso, así como una petición de emergencia para que Villanueva pueda permanecer con su familia.



Según el jurista, el hondureño, que lleva 13 años viviendo en los EEUU y está detenido desde el 8 de agosto, tiene razones para solicitar el asilo, pero su caso no ha sido oído.



Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un comunicado enviado a Efe señaló que aunque el esfuerzo principal de esta agencia federal va contra indocumentados que hayan cometido delitos graves, cualquiera que permanezca ilegalmente en el país está sujeto a deportación.



El Departamento de Alguaciles del Condado de Orange -al que pertenece Anaheim- anunció una campaña publicitaria gratuita en español recordando que las autoridades locales no deben ejercer funciones de inmigración.