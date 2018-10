Sepultan a migrante hondureño que murió al caer de tráiler en México

San Pedro Sula, Honduras.

Esta mañana fue sepultado el cadáver del joven Melvin Josué Gómez, el migrante hondureño que en su trayecto junto a la caravana murió tras caerse de un tráiler en Chiapas, México.

El cementerio La Puerta de San Pedro Sula es el lugar en el que ahora descansarán los restos de Gómez, quien salió del país con el único propósito de ayudar económicamente a su familia.

Parientes, amigos y conocidos de diferentes ubicaciones del sector de Chamelecón llegaron hoy a despedirse del joven, quien según su padre, era una persona humilde y de un buen corazón, prueba de ello dijo que era la gran cantidad de gente que asistió a su entierro.

"Yo, la última vez que hablé con él le dije que Dios me había mostrado que había algo malo y oscuro en el camino, que por favor regresara, pero él no me hizo caso", afirmó el desconsolado padre de Gómez y luego agregó: " Él solo me contestó que lo dejara caminar un poco, que si se sentía cansado regresaría".

En la imagen, el padre del joven realiza una oración antes de que entierren a su vástago.

Además argumentó que el único error de su hijo fue no obedecerle cuando le dijo que regresara.

"Quiero mucho a mi hijo, lo llevo en mi mente y en mi corazón. Les digo a los jóvenes que traten de acercarse a Dios, él es el camino. La desobediencia acarrea siempre muy malas cosas".

Momento en que depositan en la fosa el ataúd.

Melvin es el segundo migrante hondureño que muere en el trayecto de la caravana, el primero que falleció fue German Ramírez Rivera cuando cayó de un vehículo pick up en el que le habían dado jalón.