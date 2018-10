Policías Tigres allanan varias viviendas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



Agentes de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres) allanaron este jueves dos cuarterías en la colonia San Francisco de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, en busca de integrantes de las estructuras criminales MS-13 y Pandilla 18.



Inteligencia policial de Honduras llegó desde Tegucigalpa hasta la zona norte para realizar el operativo dirigido a 4 objetivos.



La operación inició las 6:00 am, sin embargo, hasta ahora no se ha informado acerca de la captura de los supuestos pandilleros de alta peligrosidad.



Personas del lugar mostraron su enojo ante las autoridades asegurando que en esa zona no existen pandilleros.