Sectores de Villanueva, Tegucigalpa, Comayagua y Choluteca sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.

Más de 130 colonias y barrios en distintas partes del territorio nacional seguirán sufriendo por los constantes cortes de energía que realizan la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la Empresa Energía Honduras (EEH).

Para este jueves 25 de octubre, ambas empresas programaron apagones desde tempranas horas.

Zonas programadas por la EHH

Villa Nueva, Pimienta, San Manuel y Santa Rita.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Valle Fresco

Col. Las Tres Rosas

Col. Gracias a Dios

Col. Villa Linda

Col. Municipal

Col. Ideal

Col. Santa Marta

San Manuel

Col. Santa Fe

Col. Valle Verde

Aldea El Plan

Col. Brisas del Plan

Col. Lomas del Guanacaste

Col. Melisa

Aldea El Porvenir

Col. Tacamiches

Col. Real del Campo

Finca Casmul

Aldea Santiago

Guanchias

Finca 10

Finca 11

Finca 12

Ingenio Azunosa

Distrito Central, F.M.-8:00 am a 4:00 pm

Col. Divino Paraíso

Col. Ulloa

Col. Nueva Capital

Col. Mary Flake de Flores

Fuerzas Unidas

Col. José Duarte # 1

Nueva Danlí

Ciudad del Ángel

Altos de La Laguna

Parte de colonia Carrizal # 2

Col. Centeno

Col. Lincoln

Col. Cantarero López

Parte de la colonia Altos de El Paraíso

Col. Altos de Miramontes

Col. San Jorge

Col. El Hogar

Las Colinas

Col. Los Pinares

Col. Altos de Las Colinas

Col. El Dorado

Canal 57

Choluteca.- 7:00 am a 3:00 pm

El Tablado

El Rebalse

Pespire

San Antonio de Flores

San Isidro

Saco de Agua

Ojo de Agua

Represa y parte de los municipios de La Venta

El Rebalse

Los Higueros

Cerro El Diablo

La Rampla

Nueva Esperanza

El Portillo

Col. Nuevo Amanecer

San Antonio de Flores

Las Canas

Los Jícaros

Piedra Gorda

El Zapote

El Llano

Cerro Grande

El Paso Real

Aldea Moramulca

Las Minas

San José

Las Marías

La Joya

Macuelizo

Coraicito

Las Lajas

Corral Viejo

Coyolar

Sabana Verde

Los Volcancitos

Morocopay

San Isidro

San José

Las Papayas

El Bajillo

Obrajito

El Chaparral

El Rincón

Vista Hermosa

Buena Vista

La Fortuna

Villa Dolores

Las Uvas

Ojo de Agua

La Joya

Las Marías

La Quesera

El Rombón

Represa de Nacaome

Saca de Agua

San Jorge



Choluteca.- 7:00 am a 7:15 am y 2:45 pm a 3:00 pm

Tapatoca Río

Tapatoca Centro

El Nance

El Trapiche



Zonas programadas por la Enee

Comayagua.-8:30 am a 4:30 pm

Casetas del Lago

Pito Solo

Horconsitos

Cerro Azul

Bacadilla

Jardines

Taulabé

La Majada

Santa Rosita

Lajas

Sabanas

Alejandras

Higuerones

Laguna Seca

Huerto del Edén

Camalotales

Cantillano

Bella Vista

Chaguite

Quebraditas

Buena Vista

Barsovia

Palmichal

La Misión

Ocomán

Choloma

La Angostura

Las Conchas

San José de Comayagua

Las Delicias y Jaitique