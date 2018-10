Sectores de San Pedro Sula, El Progreso, Santa Bárbara y Choluteca sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) programó cortes de energía en distintas partes del país, para este miércoles 24 de octubre, el apagón empezará desde tempranas horas.

San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. San José V

Col. Montefresco (este)

Col. Jerusalén

Col. Villa Ernestina (sur)

Col. Guillén

Res. Villa Olímpica

Proteínas

Jopafer

Edificio Corte Suprema de Justicia



Santa Bárbara.- 8:30 am a 4:30 pm

Quimistán

El Ciruelo

La Fecha

Pinalejo

Petoa

Pueblo Nuevo

Ingenio Chumbagua



El Progreso.- 8:00 am a 4:00 pm

Supermercado La Antorcha (bulevar)

Pizza Hut (bulevar)

Plaza Santa Mónica

Supermercados La Colonia # 2

Agencia La Mundial

Turiplaza

Hotel Casa Blanca

Res. Las Acacias

Col. 6 de Julio

Parte oeste de la colonia Kennedy

Res. Andalucía

Emsula

Res. Villas Belinda

Res. Quintas del Sol

Res. Monte Carlo

Res. La Granja

Col. Rubí

Camalote Arriba

Camalote Abajo

Aldea El Centenario

Aldea El Naranjo

Res. La Orquidea

Col. Alemania

Zip Porvenir

Bo. San Miguel

Col. Notre Dame

Col. Santa Elizabeth

Col Fátima

Ex campos bananeros

Buena Vista

Finca Coob

Río Chiquito

Las Flores

Las Chumbas

Naranjo Chino

Zoológico Naranjo Chino

Amapa

Km 70

El Paraíso

Monterrey

Palos Blancos

Las Filipinas

Voluntades Unidas

UTH

Mall Megaplaza

Col. Marvin Reyes

Quebrada Seca

Aldea El Porvenir del Norte

Col. Aurora

Leche Sula

Cordon's Heavy Equipment

El Compadre

Baprosa

H y C Publicidad

Agap

Chotepe

Restaurante La Cabaña

Rastro Municipal

Quebrada de Yoro

Aldea Fuerzas Vivas

Col. Nuñez

Aldea Buenos Aires

Aldea Crucitas 1, 2 y 3

San José del Negrito

Jardines de Amor Eterno

Aldea Brisas del Norte

Brisas de La Libertad



Choluteca.- 8:00 am a 1:00 pm

Sector de Choluteca:

Bo. Suyapa

Bo. Las Colinas

Bo. La Venecia

Aldeas S.O.S

Salida a San Marcos de Colón

Liure

Soledad

Morolica

Apasilagua

Orocuina

El Espino

Yusguare

El Corpus

Concepción de María

Limón de La Cerca

Inmaculada Concepción

Marcelino Champañay

Tapaire

Pillado

San Francisco

Colami

San Marcos de Colón

Duyure

El Banquito

Los Puentes

Santa Ana de Yusguare

La Tajeada

La Fortuna

Madrigales

Cofradía

Los Llanos

La Guaruma

El Aguacatal

Empacadora Melón Santa Rosa

La Okra

EL Naranjal

Calderas

San Juan Arriba y Abajo

San Judas

El Corpus

Concepción de María

Los Tablones Arriba y Abajo y zonas aledañas

Parte oeste y sur de Choluteca

Col. Victor Argeñal

Bo. Santa Lucía

Bo. Campo Sol

Bo. Alegria

Bo. Campo Luna

Bo. San Luis

Bo. El Estadio

Bo. El Porvenir

Bo. Sagrado Corazón

Col. Taiwan

Bo. El Tamarindo

Bo. Aterrizaje

Mercado Nueva Concepción

Bo. San Pile

Hotel Camino Real

Motel El Venado

Col. Vista Hermosa

Res. 5 Estrellas

Zip Choluteca

Res. Altos de Santa Rosa

San Francisco El Palomar





Zamorano.- 8:00 am a 4:00 pm

Las Mesas

El Batallón de Las Mesas

Guayabillas

Maderas del Bosque

Desvió a aldea Sos Gudalajara

Empalme de Yuscarán

Ojo de Agua

Morocelí

Desvío a la Villa de San Francisco

Kmt 2 de Yuscarán

Rancho Quemado

Oropolí y zonas aledañas