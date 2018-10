Lanzan alerta por salud de niños que viajan en la caravana de migrantes

Ciudad de México.



Activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron sobre un aumento en el número de niños que integran la caravana deshidratados y con diarrea, debido a los alimentos consumidos durante su estancia en los parques Miguel Hidalgo y Bicentenario, de Tapachula.



"Esos niños están en riesgo de morir si no se implementa con urgencia un esquema sanitario y de salud. Las condiciones de salud no son las más adecuadas", advirtió uno de los activistas que acompañan el contingente.

LEA: Embajador de EEUU en Guatemala dice que el futuro de la caravana no es halagador



La Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes llamó al Gobierno mexicano a proteger a este sector, pues, destacó, junto con sus familias, huyen de la violencia armada y la pobreza en sus países de origen.



Tiempo de reivindicarse



Con la Caravana Migrante, México tiene una oportunidad para resarcir el daño que ha causado a personas centroamericanas que, históricamente, han transitado por el país y han sido victimas de violaciones sexuales, secuestros, tortura y extorsiones.



"Tenemos la oportunidad de hacer una manifestación pública, ante los ojos mundiales, de que México está comprometido con los derechos humanos y que no toma decisiones con el estómago, sino con los instrumentos legales en la mano", consideró Francisco García Pimentel.



Si bien el fenómeno migratorio centroamericanos no es nuevo, en esta ocasión se presenta bajo una situación de emergencia, por la cual los mexicanos tendrían que mostrar empatía, mencionó.

No obstante, el Estado debe garantizar el tránsito ordenado de la caravana y la seguridad de los ciudadanos.