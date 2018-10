Bartolo Fuentes llega a Honduras expulsado de Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.

El exdiputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, llegó en la mañana de este viernes al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa expulsado de Guatemala donde lo esperaban los medios de comunicación y miembros de su partido.

Las autoridades migratorias de Guatemala detuvieron al exdiputado hondureño el pasado martes cuando acompañaba a miles de migrantes de su país que van camino hacia Estados Unidos, considerándolo líder de la caravana.

"Venimos a solidarizarnos con el compañero Bartolo, él no ha cometido ningún delito. Hablé con el Ministro de Seguridad y me confirmó que no tiene orden de captura", dijo el expresidente Manuel Zelaya en el aeropuerto.

Bartolo aseguró que "me están criminalizando, muchos hasta se han atrevido a decir que estamos cobrando 1,500 dólares, eso lo van a tener que probar".

Indicó que procederá legalmente contra quienes aseguran él es coyote.



Lea: Honduras pide investigar la caravana migrante que ha creado tensión regional

Según Dunia Montoya, esposa de Fuentes, Guatemala cometió "graves violaciones" en su detención porque él solo incurrió en una falta administrativa al no registrar el vehículo en el que viajaba al cruzar el pasado martes la frontera de Agua Caliente junto con miles de migrantes.



El pasado martes una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca lo detuvo y con la participación de miembros de la embajada de Estados Unidos, lo trasladaron al departamento suroriental de Jutiapa y luego lo encarcelaron en un albergue de migración de la ciudad, detalló.



Miles de migrantes hondureños emprendieron el sábado y miércoles pasados un viaje en dos caravanas con destino a Estados Unidos, lo que generó el fuerte rechazo del Gobierno de Donald Trump, que ha amenazado con retirar la cooperación financiera y enviar tropas a la frontera sur. EFE