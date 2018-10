Registros de armas, municiones y nombres es el pedido a las FF AA

Tegucigalpa, Honduras



Nombres completos de los oficiales y jefes de pelotones y número de serie de las armas y fusiles que portaba cada elemento son parte de la información que el Ministerio Público está solicitando a las Fuerzas Armadas para esclarecer 22 muertes reportadas durante la crisis poselectoral.

Reacciones Que las muertes que ocurrieron en la crisis poselectoral no queden en la impunidad pidió a las máximas autoridades ayer Roberto Herrera Cáceres, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). En tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ve con “buenos ojos” que las Fuerzas Armadas aporten al MP un informe completo y detallado de los muertos ocurridos durante la crisis política, según el magistrado Marco Ramiro Lobo. El diputado de Libre, Juan Barahona, se refirió así al pedido del MP: “No murieron porque les dio un ataque al corazón o porque les dio una calentura, murieron porque les dispararon con bala viva”.

Además, se pidió tener conocimiento de cuántos efectivos militares participaron en las manifestaciones que se reportaron en diferentes zonas del país, y al mando de quién andaban.

La entidad de investigación considera que con la información que hasta ahora los militares le han remitido no se puede continuar con las indagaciones, ya que solamente son “generalidades”.

Se hicieron peticiones a las unidades militares donde se reportaron muertes durante las protestas, por ejemplo, si una muerte se reportó en El Progreso, se remitían las solicitudes a los jerarcas de esos batallones.

La intención del MP es identificar si militares tuvieron participación alguna en las muertes.

La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDV) se encuentra efectuando una serie de diligencias en torno a solicitar al jefe del Estado Mayor Conjunto, René Orlando Ponce, información que, de acuerdo con los fiscales que judicializan el caso, son importantes para continuar con las investigaciones.

El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, inclusive por medio de una mesa técnica que se conformó tras el proceso de las elecciones generales de 2017, se solicitó la información.

Sin embargo, la respuesta de los militares fue que era imposible porque se trataba de información clasificada.

La última petición de la información la hizo el fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla, pero no hubo respuesta alguna. Esta misma solicitud la hicieron las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), pero igualmente no respondieron. Las investigaciones reflejan que en la Dirección de Medicina Forense al menos le practicaron la autopsia a 22 cuerpos de hondureños que fallecieron durante la crisis. De estos, 17 asesinatos son investigados por fiscales y elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, mientras que los otros cinco por la DPI y agentes de tribunales del MP. “Existe una serie de cuerpos ‘autopsiados’ por la Dirección de Medicina Forense, hemos dicho que son 22, si es producto o no de la crisis eso es justo lo que estamos tratando de investigar”, informó Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público.

Reacción

El jefe de las FF AA, René Orlando Ponce, dijo que si existen responsables estos serán juzgados. “Si hay responsables, que sean juzgados. Hemos dado información sobre más de 15 o 17 casos, no necesariamente significa que las Fuerzas Armadas tengan algo que ver en ellos”.

Expresó que “en ningún momento hemos disparado a ningún ciudadano, mis soldados no han sido entrenados para eso”.

El miércoles, el Ministerio Público informó en sus redes sociales que requirió al jefe de las FF AA información necesaria para esclarecer las 22 muertes y otros hechos suscitados en el período poselectoral.

Aseguró que la información que le está solicitando el MP, “la tienen muchas instituciones, las Fuerzas Armadas tiene la información que le corresponde y justamente hemos venido coordinando con el MP para que la misma sea entregada. Parte de los juicios que se han venido ventilando es por la información que nosotros hemos brindado”, dijo ayer en declaraciones en el aeropuerto Toncontín al arribar del exterior.