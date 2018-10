VIDEO: Heide Fulton pide a hondureños no migrar hacia EEUU  

Tegucigalpa, Honduras.

La Encargada de Negocios de EEUU, Heide Fulton, pidió este miércoles a la caravana de migrantes que se dirigen hacia ese país norteamericano que regresen a Honduras, y advirtió que si entran de forma ilegal a su país serán arrestados, el llamado lo hizo a través de un video que fue difundido en su cuenta oficial de Twitter.

"Este es un mensaje para los que están migrando hacia los Estados Unidos: Por favor, regresen a su país", comenzó diciendo la funcionaria de la embajada.

Fulton dijo a los viajeros hondureños que forman parte de la caravana, que partió el sábado pasado hacia EEUU, que "están siendo engañados con falsas promesas de parte de líderes con fines políticos y criminales. A ellos no les importa su seguridad y bienestar".

Añadió: "Además, como dijo el Presidente Trump, cualquier persona que entre ilegalmente a los Estados Unidos será arrestada antes de ser deportada".

La funcionaria norteamericana reiteró: "Si está pensando en emprender el peligroso viaje, no lo haga. Estados Unidos es un país de leyes y vamos a aplicarlas".

Recomendó a no gastar en un viaje que está destinado a fracasar. "No se empobrezcan en un viaje destinado a fracasar. No vale la pena arriesgar su vida y la de sus familiares".

La embajada de Estados Unidos en Honduras, aseguró que invierte millones de dólares para mejorar las condiciones de vida de los hondureños.

"Sabemos que la realidad aquí es difícil para mucha gente. Por esta razón, estamos invirtiendo millones de dólares para ayudar a los hondureños a mejorar su seguridad, educación y oportunidades económicas".

Concluyó diciendo: "Creemos en el futuro del pueblo hondureño. Tu futuro, tu norte está aquí".

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, también envió hoy un mensaje a todos los migrantes que piensan que pueden entrar "de manera ilegal" a su país y les pidió desistir.



Miles de migrantes hondureños marchan este miércoles en caravana por Guatemala en su intento por llegar a Estados Unidos, en medio de las amenazas del presidente Donald Trump de frenar la ayuda a los países del norte del istmo si no detienen este éxodo.



Agotados por el largo trayecto, caminando durante horas bajo el sol y la lluvia y a "jalón" en vehículos, un primer grupo de casi un millar de hondureños se refugió en la Casa del Migrante, auspiciada por la Iglesia Católica en el centro de la capital guatemalteca.



Su objetivo es recobrar fuerzas y seguir hacia la frontera con México en su camino al norte.



Otro grupo similar ya se encuentra en el este de Guatemala tras alcanzar la tarde del lunes la ciudad fronteriza de Esquipulas.



Hoy más hondureños salieron del país, con el objetivo de alcanzar la caravana de migrantes que cruza, este miércoles, Guatemala.