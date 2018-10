Ven en Triángulo Norte falta de blindaje para elección de cargos

Tegucigalpa, Honduras.

El Triángulo Norte de Centroamérica carece de un "modelo blindado" que garantice la no injerencia de redes de poder y la criminalidad en la elección de cargos públicos en instituciones de sus Estados, consideró hoy el director para esa región del Instituto Nacional Demócrata (NDI), Eduardo Núñez.



En la inauguración de un foro en Tegucigalpa, Núñez dijo a Efe que es necesario revisar cómo proteger los sistemas de nominación y elección de cargos para la Corte Suprema de Justicia, los órganos electorales y las Fiscalías de Guatemala, El Salvador y Honduras -que forman el Triángulo Norte- de "esas redes de influencia real".



Núñez señaló que en el Triángulo Norte se cumple "razonablemente bien las normas y procedimientos, pero el problema está en la brecha existente entre la forma que se cumple la norma y los procesos reales de influencia".



"La lección aprendida es que no hay un procedimiento blindado o seguro que garantice que no hay influencia de redes de poder" en la región, donde, dijo "crece la presencia de la criminalidad organizada y es evidente la presencia expansiva de redes de corrupción".



El foro "Importancia de los procedimientos de elección de cargos de segundo grado" fue inaugurado este martes por el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy.



El experto insistió en que en el Triángulo Norte "no hay un modelo que este blindado" y destacó la importancia de que exista una "reducción notable de la discrecionalidad en la forma en que se aplican los procedimientos de elección, hay que cumplir la norma y el procedimiento, no interpretarla de manera libre y cambiarla en el camino".



Enfatizó que "es imposible eliminar" las distorsiones en los procesos de elección de cargos institucionales, pero señaló que la publicidad, la apertura al escrutinio público y la presencia de la sociedad civil y los medios de comunicación contribuirán a "mitigarlas".



"El asunto es que, en términos de conciencia ciudadana, la preocupación por la defensa de elecciones libres, democráticas y periódicas de presidentes, diputados y alcances, no ha llegado de igual manera a la elección de cargos de segundo grado", resaltó el director del NDI en Guatemala.



Dijo que es necesario que la ciudadanía entienda la importancia de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo y del fiscal general, ya que esas instituciones son "vitales en el juego de equilibrios democráticos" y para "enfrentar el fenómeno de expansión de la corrupción, la criminalidad organizada y las redes de impunidad".



Aseguró que la lucha contra la corrupción y la impunidad ha avanzado en los últimos años en la región gracias a "una sociedad crecientemente informada y movilizada y una justicia crecientemente independiente".



Sikaffy destacó la necesidad de encontrar mecanismos legales que permitan recuperar la confianza en la institucionalidad pública a través de "procesos transparentes" para elegir a los titulares de instituciones del Estado.



"Creemos que en el proceso debe haber una normativa técnico-jurídica para que le demos certidumbre a la elección" y "mayor procedibilidad", indicó Sikaffy a Efe.



Anunció que el Cohep presentará en los próximos días al Parlamento hondureño "una propuesta técnica y jurídica" orientada a mejorar los procesos de elección de cargos institucionales.EFE