Conozca las amnistías vigentes que benefician a los hondureños

Tegucigalpa, Honduras.



La amnistía tributaria y de varios servicios públicos que fueron aprobados por el Congreso Nacional fueron publicados en el diario oficial La Gaceta, por lo que ya están vigentes y se vencerán el 31 de diciembre de 2018.



Con estas amnistías, los hondureños se librarán de pagar recargos, multas e intereses en caso de haber caído en mora.



Conozca las amnistías vigentes y sus beneficios:

Establece la condonación total de capital, intereses, multas y otros cargos a los clientes del sector residencial con una situación irregular o de mora mayor a cuatro meses luego de la última facturación el 31 de este año. Sin embargo, solo aplica a los clientes de la Enee cuyo consumo no exceda en promedio mensual de 750 Kilovatios hora. Los beneficiados pueden suscribir arreglos de pago con la estatal eléctrica hasta por un período de tres años y la prima a exigir, no podrá exceder del veinte por ciento del total adeudado.

3 AMNISTÍA AMPLIA

Aquellas personas, sean personas naturales o jurídicas, podrán regularizar sus tributos de los últimos 5 años.



Durante la vigencia de la amnistía los obligados tributarios podrán:



1. Pagar las deudas tributarias y aduaneras que se encuentren firmes y pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017, sin sanción alguna, estén o no amparadas en planes de pago.



2. Presentar las declaraciones, modificaciones formales de cualquier tipo de manifestaciones tributarias y aduaneras.



De igual manera manifiestos, tránsitos y cualquier tipo de documento aduanero que no haya pagado antes del 31 de diciembre del 2017 referentes a los períodos fiscales anuales o mensuales no prescritos en tributos internos correspondientes a los años: 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.



Estos tributos se podrán pagar sin que se les aplique multas, recargos e intereses aplicables conforme al Código Tributaria vigente.



Este beneficio de amnistía se concederá de manera automática a los obligados tributarios que hayan presentado sus declaraciones determinativas ya sean anuales, así como mensuales; o indistintamente del período hasta el 31 de diciembre de 2017.



3. Para aquellos obligados tributarios que han cesado temporal o definitivamente en sus operaciones antes del 31 de diciembre de 2017, indistintamente que lo hayan o no notificado a la Administración Tributaria y/o a la Administración Aduanera, podrán notificarlo sin incurrir en el pago de sanciones.