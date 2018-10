EEUU sobre caravana: “Buscan explotar a compatriotas con falsas promesas”

Tegucigalpa, Honduras.

En una declaración difundida ayer, la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa se pronunció sobre la caravana de migrantes hondureños que salió de San Pedro Sula el fin de semana.

El comunicado dice textualmente: “Estamos seriamente preocupados por la caravana de migrantes que viaja al norte desde Honduras, con falsas promesas de ingresar a los Estados Unidos hechas por aquellos que buscan explotar a sus compatriotas. Los Estados Unidos hace cumplir vigorosamente sus leyes de inmigración.

Este fin de semana, el Gobierno de México también emitió un comunicado recordando a los viajeros que deben cumplir con la Ley de Migración mexicana para ingresar a su territorio: https://bit.ly/2yCxTOG.

En palabras del vicepresidente Pence: "No arriesguen a sus familias tomando el peligroso viaje hacia el norte para intentar ingresar a los Estados Unidos ilegalmente... Si no pueden venir a los Estados Unidos legalmente, no deben hacerlo". Decimos esto con compasión, como vecinos y amigos que trabajan lado a lado con el Gobierno de Honduras, la sociedad civil y el sector privado para continuar avanzando en mejorar la seguridad y la prosperidad en este país. La situación en Honduras ha mejorado notablemente, y esta tendencia sólo continuará si sus ciudadanos permanecen e invierten su extraordinario potencial aquí.

Comunicado