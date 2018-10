México advierte a hondureños que deben cumplir la ley para entrar al país

Ciudad de México, México

El Gobierno mexicano recordó hoy, después de que arrancara una caravana de hondureños que pretenden llegar a Estados Unidos a pie, que los migrantes que quieran entrar en el país deben hacerlo cumpliendo la legislación vigente y haciendo los trámites que corresponda en los consulados.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la de Gobernación (Segob) solicitaron a "los extranjeros que pretenden ingresar a México" que revisen los requisitos previstos en el artículo 37 de la Ley de Migración.

Aunque no se refiere a ello de manera explícita, el boletín es una respuesta a la caravana integrada por un millar de migrantes que hoy dio comienzo en la ciudad de San Pedro Sula (norte de Honduras) rumbo a EE.UU.

Su idea es entrar en México por Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, donde esperan conseguir albergue en un refugio para migrantes, según indicó a medios uno de los integrantes de la caminata.

Los consulados de México en el extranjero "son los encargados de realizar los trámites para la autorización y expedición de visas", y no los puntos de internación al país, aseveraron la SRE y la Segob.

Asimismo, remarcaron que la ley vigente no contempla "un documento que conceda la internación a México sin cubrir requisitos para transitar hacia un país vecino".

A finales del pasado marzo, Tapachula fue el punto de inicio de una multitudinaria caravana de migrantes centroamericanos que también partió rumbo a Estados Unidos con unos 1.200 participantes.

Pese a que esta iniciativa se repite cada año, en su última edición la caravana provocó momentos de tensión diplomática entre EE.UU. y México, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara críticas contra ella y dijera que debía ser detenida antes de que llegara a su país. EFE

Lea el comunicado:

A los extranjeros que pretenden ingresar a México, se les exhorta a consultar los requisitos de ley previstos para tal efecto en el artículo 37 de la Ley de Migración.

Se recuerda que los consulados de México en el extranjero son los encargados de realizar los trámites para la autorización y expedición de visas para aquellas nacionalidades que cuentan con ese requisito y no en los puntos de internación al país.

De manera particular se informa que la legislación vigente no contempla un documento que conceda la internación a México sin cubrir requisitos para transitar hacia un país vecino, por lo que es importante no dejarse sorprender e informarse antes de iniciar cualquier traslado.

Es importante destacar que la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley de migración son observadas en todo momento y es obligación de las autoridades mexicanas verificar su cumplimiento.

La información se encuentra disponible para consulta pública en internet http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Ley_de_Migracion_UPM

