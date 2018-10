Con el lema “Todos somos Teletón, apúntate” lanzan la campaña 2018

Tegucigalpa, Honduras

Al ritmo de una pegajosa canción de reguetón interpretada por el carismático niño hondureño Víctor Reyes y el cantante y actor mexicano Pablo Montero fue lanzada ayer la campaña Teletón 2018.

Con el lema “Todos somos Teletón, apúntate” harán hincapié en los hondureños sobre la importancia de ayudar a las personas con capacidades distintas que requieren salir adelante mediante la rehabilitación física.

La Teletón 2018 se realizará el 7 y 8 de diciembre próximos en el país para colaborar con los niños y adultos que requieren ser atendidos. La meta de recaudación para este año es de 60 millones de lempiras, que con el apoyo de cada hondureño se logrará alcanzar.

Paciente

Entre los invitados especiales estuvo Ashley, de cinco años, quien tiene una actitud positiva que contagia a todos los que la rodean.

Su madre supo que su hija iba a tener una complicación en su salud al séptimo mes de embarazo, cuando se hizo un ultrasonido. La niña nació con mielomeningocele o espina bífida, que es una malformación en la columna vertebral y el conducto raquídeo, pues no se cierran antes del nacimiento. Debido a esa malformación congénita, Ashley no podía pararse, ni hablar, ni moverse, pero gracias a la ayuda de Teletón ha logrado recuperarse y salir adelante. “Ella ha tenido bastante avance, ya se para, antes no podía hacer nada, puede gatear, puede caminar agarrada, hasta para hablar”, expresó su madre Sonia Díaz.

Ashley está cursando su educación prebásica. Ella asiste al Centro de Rehabilitación Integral Teletón (Crit) desde que tenía un año y seis meses de vida.

La hermosa Ashely y su gran carisma.

Labor

La directora ejecutiva de laTeletón, Elizabeth Vinelli, agradeció el apoyo de la población, patrocinadores, voluntarios.Agregó que desde inicios de año han trabajado para tener listo todo para la realización de la gran jornada de amor.

“Estamos muy contentos, el himno Teletón ha sido bien aceptado y esperamos que este año el pueblo hondureño vuelva a hacerse presente solidarizándose con todos los compatriotas que requieren los servicios de Teletón”, afirmó el vicepresidente de la fundación, Rafael Villeda.