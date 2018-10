“Fue como una explosión nuclear”: hondureña que sobrevivió al huracán Michael

Panama City.



Momentos de angustia, desesperación y peligro, así se puede describir la experiencia que tuvo Olga Guy, una hondureña que vive en Panama City, una ciudad de Florida que fue impactada por el huracán Michael el pasado miércoles.



La sampedrana confesó que sí siguió las instrucciones que dieron las autoridades del Estado y de FEMA, sin embargo los pronósticos científicos no acertaron el rumbo que la madre naturaleza tomó.

“Dieron orden de evacuar las zonas A, B y C, y yo estoy en la E, dijeron que solo las otras estaban en peligro cuando el huracán estaba todavía en categoría 3”, explicó Guy al noticiero TN5 de Televicentro, y agregó que a pesar de que su sector, en teoría, no iba a ser impactado “traté de evacuar dos veces, pero el tráfico era demasiado” .



Después de la tormenta llegó la calma: no hay luz ni carreteras despejadas, tampoco están disponibles los servicios públicos.