Enee y EEH volverán a dejar sin luz a hondureños este jueves

San Pedro Sula, Honduras.

Colonias y barrios en distintas partes del territorio nacional seguirán sufriendo por los constantes cortes de energía que realiza la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Conozca las zonas que han programado ambas empresas para este jueves 11 de octubre.

Suspensiones de la Enee

San Pedro Sula.- 8:00 am a 12:00 m

Col. Los Arcos

Col. Hernández

Hotel Camino Real Intercontinental

Mall Multiplaza

Hotel Copantl Sula

Casa del Abogado

Museo del Niño

Hospital Cemesa

Casa Jaar

San Pedro Sula.- 8:00 am a 8:15 am y 11:45 am a 12:00 m

Col. Altamira

Col. Altiplano

Col. Suazo Córdova

Aldea San Isidro

Col. Primavera

Aldea Las Peñitas

Col. Las Mesetas

Col. Villa Eugenia

Col. Trejo IV etapa

Enee (La Puerta)

City Mall

Power Chicken

Repetidoras de HCH y radio Konga

Suspensiones de EEH

El Progreso.-8:00 am a 4:00 pm

UTH

Mall Megaplaza

Col. Marvin Reyes

Quebrada Seca

Aldea El Porvenir del Norte

Col. Aurora

Leche Sula

Cordon's Heavy Equipment

El Compadre

Baprosa

H Y C Publicidad

Arroz San Miguel

Residencial La Rubí

Col. El Porvenir

Restaurante J Y R

Agap

Chotepe

Restaurante La Cabaña

Rastro Municipal

Quebrada de Yoro

Aldea Fuerzas Vivas

Col. Nuñez

Aldea Buenos Aires

Aldea Crucitas 1, 2 y 3

San José del Negrito

Jardines de Amor Eterni

Aldea Las Brisas del Norte

Brisas de La Libertad

Buena Vista

Finca Coob

Río Chiquito

Las Flores

Las Chumbas

Naranjo Chino

Zoológico Naranjo Chino

Amapa

Km 70

El Paraíso

Monterrey

Palos Blancos

Las Filipinas

Voluntades Unidas



La Lima.- 8:00 am a 4:00

Col. Pineda I y II

Asilo de Ancianos

Campo Pineda

Col. Villa Ester

Col. Usula

Luis Tibaud

Zona Americana

Hospital La Lima Medical Center

Col. La Paz

Campo Dos

Flores de Oriente

Campo Viejo San Juan

Campo Nuevo San Juan

Zip Continental

Col. Oro Verde

Cazanave