Pepe Lobo se retracta y dice que no sabía del desfalco al IHSS

Pasaron cuatro años para que el expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, se retractara y dijera que "no sabía" sobre el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



El exmandatario hondureño se refirió a ese y otros polémicos temas este miércoles en el programa Frente a Frente de Televicentro.

Consultado sobre el desfalco al IHSS, en el año 2014 Lobo Sosa dijo que se había detectado en 2013 pero "no se hizo la intervención antes de las elecciones porque iba a generar un relajo enorme y había que hacer el proceso, se trataba de consolidar la democracia en Honduras", sin embargo hoy confesó: "Nadie sabía del desastre que había en el Seguro Social Hondureño... hicieron bien las cosas, que ni la junta del Seguro se dio cuenta del desfalco".



- Fabio Lobo y Los Cachiros -



Sobre su hijo Fabio Lobo, sentenciado a 24 años de cárcel en Estados Unidos, y la relación que tuvo con los narcotraficantes Devis Leonel y Javier Eriberto Rivera Maradiaga, el expresidente expresó las siguientes frases:



"Fabio se declaró culpable. No digo si es justo o injusto porque no me corresponde a mi."

"Cuando fui gobernante sí sabía que los Rivera Maradiaga se dedicaban al narco"

"Los Cachiros vieron que Fabio, mi hijo, era el eslabón débil."

"Nunca he sido amigo de delincuentes y mucho menos hacer negocio con ellos."

"Le dije a mi hijo que si él era inocente, yo iba a estar a su lado."

- El caso "La caja chica de la dama" -



Otro tema al que el expresidente se refirió es el caso en el que está incolucrada su esposa Rosa Elena de Lobo, quien guarda prisión.

"El Ministerio Publicó no formalizó acusación por apropiación indebida contra 'Mi Rosa'"



Lobo Sosa volvió a recordar que la exprimera dama "no fue parte de la administración pública" y aseguró que "claro que sí" mete las "manos al fuego" por seguir defendiendo a su esposa.