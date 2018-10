Liberales no tienen voluntad de regresar al diálogo, según Ebal Díaz

Tegucigalpa, Honduras.



Tras varios días de descanso, por el feriado Morazánico, las cuatro mesas del diálogo político se volvieron a reunir en el museo Chiminike, en Tegucigalpa.



Los representantes de los partidos políticos retomaron los temas centrales para continuar con el diálogo, que ya lleva poco más de un mes.



Las reuniones tuvieron como inquietud la presencia o no del Partido Liberal, pues sus autoridades anunciaron que se retiraban del diálogo luego de que se juramentó la junta interventora del Registro Nacional de las Personas.



"Hoy no se trataron temas", dijo Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, al tiempo que reveló que las preguntas este martes fueron sobre la continuidad de los liberales, a quienes no les ve voluntad política para regresar.



Díaz dijo espera que pronto las autoridades liberales definan su presencia en las mesas del diálogo, pues "nosotros necesitamos saber para seguir trabajando".



Según el funcionario, los representantes de Naciones Unidas invitaron a la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional a ser parte del diálogo.



Las reuniones continuarán en su normalidad este miércoles.