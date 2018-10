Médicos por contrato del Rivas continúan en paro de labores

San Pedro Sula, Honduras.



Los empleados por contrato, incluidos médicos generales, especialistas, enfermeras, personal administrativo y atención al usuario del hospital Mario Rivas de San Pedro Sula aún no suspenden el paro de labores exigiendo el pago de salarios atrasados.



Merlin Sosa, anestesiólogo del centro asistencial, indicó que aún las autoridades de la Secretaría de Salud no hacen el desembolso del dinero para pagarles los dos meses de salario que les adeudan.



A raíz de esta situación se han suspendido las cirugías electivas y solo se están haciendo las de emergencia. Indicó que de no cancelarles hoy en la tarde continuarán con el paro.



Sosa dijo que en un día se operan 200 pacientes, pero ante la falta de pago de los dos meses de salario solo están interviniendo quirúrgicamente 60 enfermos.



El especialista añadió que los empleados afectados son más de 120 y se requieren 44 millones de lempiras para pagarles.