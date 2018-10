Padres confrontados por protesta de estudiantes en el Técnico Alemán

San Pedro Sula, Honduras.



Un grupo de padres de familia se mostró dividido este martes en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, frente al Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) por una protesta con toma de instalaciones desarrollada por estudiantes.



Los estudiantes mantienen la toma de instalaciones aduciendo que les faltan 21 maestros, solicitando una mejor infraestructura y, además, un bono estudiantil que les amortigüe el golpe en sus bolsillos por el aumento en el precio de los pasajes urbanos.



"Mi hijo no ha recibido clases de dibujo técnico todo el año por falta de maestros", dijo una de las madres, que si bien no está de acuerdo con la toma de instalaciones se opone a sacar a los estudiantes por la fuerza, argumentando que "es su derecho pelear por su bienestar".

Padres de familia discutían entre sí, este martes, en las afueras del Técnico Alemán de San Pedro Sula.

Otro padre de familia, expresó que para ellos sería fácil cortar las cadenas con las cuales mantienen tomado el centro educativo pero que tienen miedo por las posibles represalias.



"No sabemos quiénes están atrás de estos estudiantes, tal vez no sean mareros pero sí pueden ser políticos con influencias oscuras", dijo el padre de familia quien responsabilizó a las autoridades de Educación.



Uno de los estudiantes, con el rostro cubierto, expresó: "Nosotros no vamos a permitir que nos vengan a desalojar ya que firmamos un documento en el que se establece que no nos pueden venir a desalojar. Nosotros estamos peleando nuestros derechos".



"Somos 1,500 estudiantes. La mayoría estamos conscientes de la lucha. Solo hay 300 que no están de acuerdo", puntualizó.