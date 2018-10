“Lo perdí todo por el río Choluteca, mis hijos están sin ropa...”

Tegucigalpa, Honduras

La amenaza sigue latente en las zonas consideradas de alto riesgo en el Distrito Central.

Dato La noche del sábado fueron evacuadas 60 personas que residen en comunidades aledañas a las riberas del río Choluteca.

Los daños causados por el fuerte temporal generado por dos disturbios tropicales, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, han afectado a 141 familias, de las cuales 106 se encuentran albergadas en ocho centros educativos de la capital. Son 494 personas las que permanecen en las escuelas a la espera de que mejoren las condiciones climáticas para retornar a sus hogares.

Julio Quiñónez, subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para el Distrito Central, dijo que además de los dos fallecidos (Vladimir Oquelí y Juan Pablo Rodas Lagos) y de las personas albergadas, hay nueve carreteras dañadas, 12 deslizamientos y un puente afectado.

El funcionario detalló que las 494 personas se encuentran alojadas en ocho albergues en la colonia Los Pinos, Las Brisas, Betania, Kuwait, Flor del Campo, 3 de Mayo, Canaán y Las Palmas.

Quiñónez explicó que en 122 barrios de la capital se presentó algún tipo de incidencia, como deslizamientos, caídas de rocas y paredes de viviendas que colapsaron, por lo que se realizaron las evacuaciones preventivas, tal es el caso de 22 puestos del mercado Enmanuel de la primera avenida de Comayagüela.

Los niveles de las aguas del río Choluteca han bajado, según las últimas mediciones.

Testimonios

Decenas de personas que han perdido sus hogares por el imponente crecimiento del río Choluteca describen escenas de zozobra que no quieren volver a vivir.

Como Danessy Hernández, una capitalina del sector de Las Brisas, a quien el feroz caudal sorprendió de un momento a otro y los productos que vendía para mantener a sus dos hijos flotan sobre el río Choluteca; a esto se suma el desplome de su antiguo hogar, que fue arrastrado por la corriente. “Gracias a Dios me dio tiempo de sacar la refrigeradora y un clóset... también saqué unos enseres que están mojados y no sé si al final me van a funcionar”, dijo la apesarada madre mientras cargaba a su pequeño de un año de edad. “Lo perdí todo, en lo que iba a sacar la ropa de mis niños ya era demasiado tarde... ya las bolsas iban flotando en el río”, relató la damnificada, una joven trabajadora que solicita a las autoridades le ayuden con la construcción de una vivienda en una zona no inundable con el fin de darle un mejor futuro a sus hijos...

Sobrevive joven en la colonia Villa Nueva

Con la chispa pícara de la adolescencia, Wilfredo Alberto Ortiz Martínez contó cómo logró sobrevivir luego de que el sábado cayera en una quebrada en el sector de El Zancudo.

El cipote de 14 años desapareció a eso de las 2:00 pm del sábado, cuando se registraban intensas lluvias en la capital; de inmediato, unos vecinos informaron a la familia y autoridades que Ortiz Martínez había sido arrastrado por una quebrada.

“Recuerdo que me agarré de una rama seca, pero la corriente estaba tan fuerte que me fui a la quebrada”, comentó Wilfredo Alberto, cuyo caso está en el misterio.

“Para la próxima vez trataré de irme por otra ruta y evitar que esta situación se vuelva a dar”, dijo el menor de edad que ayer fue el centro de atención de la prensa por una travesura que casi le cuesta la vida. Su familia estaba agradecida.

Wilfredo Alberto Ortiz Martínez contó que se agarró de un rama, pero aun así cayó a la quebrada

Muerto hallan a hombre que se lanzó al río

Sin camisa y con graves golpes fue encontrado la mañana de ayer el cadáver de Juan Pablo Rodas Lagos (de 31 años).

La víctima se lanzó la tarde del sábado del puente Soberanía, que conecta a Tegucigalpa y Comayagüela, a las enfurecidas corrientes del río Choluteca. Rodas Lagos se lanzó en al menos dos oportunidades al río y en una de ellas logró salir a flote a inmediaciones del puente Carías. En la segunda oportunidad no le acompañó la misma suerte, pues la fuerte corriente lo arrastró aguas abajo hasta llegar a las inmediaciones de la poza La Manzana, de la aldea Tomatín, en el municipio de Cantarranas. El Cuerpo de Bomberos y personas voluntarias iniciaron la búsqueda del hombre, quien en vida residía en la colonia Canaán, de Tegucigalpa.

Los familiares desconocen las causas que provocaron que Juan Pablo Rodas tomara la decisión de lanzarse al vacío tomando en cuenta el peligro que representaba el río Choluteca.