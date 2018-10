Desastre y luto: Seis muertos y más de siete mil damnificados por lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.



Más de 48 horas de lluvias han dejado destrucción y muerte entre los hondureños. La zona central y sur del país permanecen aún en zozobra debido a las fuertes corrientes de quebradas y ríos que ya desbordan su caudal, como ocurre en Marcovia, Choluteca, donde las aguas ya inundan varias zonas, entre ellas el centro de la ciudad.



Y aunque en las últimas ocho horas la lluvia ha cesado, la vulnerabilidad de Honduras ante estos fenómenos hasta el momento ya ha cobrado la vida de seis personas, deja una persona desaparecida, 750 casas dañadas, 3069 evacuados y siete mil damnificados. Hay más de 45 mil familias de Francisco Morazán, Valle y Choluteca, permanecen en vilo.

Vladimir Oquelí Mendoza de 25 años fue la primera víctima del fuerte temporal que comenzó en horas de la tarde del pasado jueves. El joven murió luego de que cediera un muro en la colonia 3 de Mayo de Tegucigalpa. Hoy domingo fue sepultado por sus familiares



La tragedia llegó también hasta la humilde vivienda de una madre de familia y sus dos hijos que murieron soterrados luego de que un derrumbe ocurrido en la aldea Juniguara, Santa Ana, La Paz.



Las víctimas son Sonia Patricia Argueta de 25 años y sus dos hijos Dennis Josué Argueta de 8 añitos y su pequeña hija Ruth Nohemí Argueta de 6 años.



Otra de las personas que falleció es Juan Pablo Rodas Lago de 31 años. Este hombre, pese a las fuertes corrientes del río Choluteca en Tegucigalpa, se lanzó desde el puente Soberanía en Tegucigalpa ante la mirada de decenas de personas que no pudieron persuadirlo que no lo hiciera. Su cuerpo fue encontrado en el sector de Cantarranas.

Mientras, Juan Bautista Soriano Espinoza de 35 años fue arrastrado con todo y su caballo al pretender cruzar la quebrada La Regina, en la aldea Duyusupo, en el sur.



Sobre este último, pobladores de San Marcos de Colón confirmaron que lo hallaron ahogado. “Él iba montado para pasar un ganado parido y él se metió primero, pero el caballo apareció vivo”, contó la vecina Lizeth Ponce.

LEA: Niño aparece con vida después de ser arrastrado por quebrada en Tegucigalpa

En Tegucigalpa, los capitalinos permanencen vigilantes de los ríos y quebradas.





Amenaza latente



Lo que comenzó como dos sistemas de baja presión que estaban estacionados en el Pacífico y el Caribe mantienen en alerta roja a los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle, el resto del país está bajo alerta verde.



Aunque anoche el río Choluteca en Tegucigalpa amenazaba con desbordarse poniendo en vilo a miles de capitalinos, su nivel ha disminuido; sin embargo, la amenaza sigue latente.



Los ingenieros de prevención de Copeco realizan una evaluación en carretera a la altura del sector del Carrizal, interrumpida por derrumbe producto de las fuertes lluvias y por el nivel de saturación.

También trabajan en la limpieza de zona en la colonia Arturo Quezada debido a los desbordamientos provocados por las lluvias. Ya habilitan la vía.

En la colonia 1 de Diciembre hay riesgo de derrumbes y la amenaza está latente en cuatro de las viviendas. Mientras en la Betania de Tegucigalpa, los pobladores tuvieron que dejar sus viviendas porque se inundaron.

En las zonas de los mercados, los capitalinos, después de sacar sus mercaderías por lo anegado en la zona, todavía permanecen pendientes de lo que ocurra en las próximas horas.



Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) piden a la población tomar las medidas de precaución y no poner en riesgo sus vidas ni las de sus familiares.



"La alerta no ha pasado, no la hemos suspendido hasta que se cumplan las 48 horas. Les pido no arriesgarse por favor. Hay albergues habilitados para las personas que sus casa han sido afectadas", dijo Lisando Rosales, comisionado de Copeco tras señalar que las alertas se suspenderán hasta el lunes.



En otras zonas



En la zona sur se espera una fuerte crecida en el río Choluteca a pesar que ha reducido su caudal, según autoridades de Copeco.



“Tenemos que hacerle conciencia a la población que a pesar de que el río Choluteca ha bajado sustancialmente en la zona sur del país se espera a eso de las 9:00 de mañana otra fuerte crecida por las intensas precipitaciones en la capital debido a que tardan más de dos horas para que bajen”, dijo.

En Amapala, Valle y Cholueca pronostican lluvias en horas de la tarde, por lo que piden mantenerse alertas.