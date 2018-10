Capitalinos en vilo por torrenciales lluvias

Tegucigalpa, Honduras

Angustia, desesperación y zozobra privan en miles de capitalinos por el mal clima motivado por un sistema de baja presión formado en el Golfo de Fonseca. Sumado a este, en el Caribe un sistema de baja presión, que ayer por la tarde se convirtió en la depresión tropical número 14, ha dejado lluvias por más de 72 horas en el país.

La lluvia incesante revive fantasmas de aquel fatídico octubre de 1998, cuando el huracán Mitch mostró su fuerza destructiva.

En el Distrito Central hay al menos una persona fallecida, dos desaparecidos y cerca de 104 albergados en diferentes zonas. Las clases están suspendidas en todos los niveles educativos y hasta los puentes que comunican las ciudades gemelas de Tegucialpa y Comayagüela están cerrados por precaución a una inundación.

Se suspendieron los vuelos en el aeropuerto internacional Toncontín y se pidió a la gente no transitar en las carreteras después de las 5:30 pm.

Las lluvias continuarán hoy y mañana, por lo que la alerta roja sigue firme para los departamentos de Francisco Morazán, Valle y Choluteca; entretanto, el resto de los departamentos del país están en la denominada alerta verde.

Covachas de madera en la colonia Las Brisas a punto de caer en el río Choluteca.

Destrucción

Tegucigalpa es un caos. Uno de sus hijos, el joven Vladimir Oquelí (de 25 años), quien fue arrastrado por la quebrada El Sapo, era velado ayer por sus familiares.

Otras dos personas fueron reportadas como desaparecidas; uno es conocido en la zona de los mercados como Juan Pablo Meléndez, un alcohólico residente en la colonia Canaán, quien ya había sido rescatado tres veces en horas de la mañana por el Cuerpo de Bomberos por quererse tirar al río Choluteca, pero nadie se imaginó que en la tarde se lanzaría a las fuertes aguas desde el pasamanos del puente Mallol.

El otro desaparecido es un menor de edad, identificado solo como Will, quien supuestamente intentó cruzar por la quebrada El Zancudo, en la colonia Villa Nueva, sector 8, pero se resbaló en una piedra y se sumergió hasta perderse, sus familiares aún no se habían presentado a dar información específica, pero eso no impidió que los bomberos se sumaran en una búsqueda.

Refrigeradoras en las espaldas de los jóvenes, niños con ropa llenas de maletas, mujeres enlodadas con sus hijos sobre sus brazos salvando sus pertenencias del agua y hombres tratando de rescatar a sus mascotas de una muerte segura fue parte del éxodo en una de las colonias de mayor riesgo en Tegucigalpa, es decir, la colonia Betania.

La paz de las vacaciones pasó a segundo plano.

Uno de los casos más dramáticos fue el de una familia de 13 personas en la que siete son menores de edad que perdieron todo luego que su casa en la colonia Flor del Campo se derrumbara producto de la saturación de agua presente. La familia fue llevada a un lugar seguro y mantienen la esperanza de que las ayudas lleguen pronto porque no tienen comida y, peor aun, un techo.

Son 130 barrios los que han sido afectados por los torrenciales aguaceros y en 25 de ellos la situación fue sumamente delicada, reportó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Hasta ayer había 30 familias afectadas, cuatro de ellas evacuadas, 22 viviendas dañadas, ocho carreteras afectadas, un puente destruido y un río que se desbordó en el Distrito Central. Entre los puntos más vulnerables y de donde más damnificados fueron evacuados están las colonias 3 de Mayo, La Laguna, Continental, San Antonio, Venezuela, 21 de Febrero, San Francisco, Suyapa, Ulloa, Duarte, Hato de Enmedio, El Trapiche, Los Pinos.

A inmediaciones del puente Soberanía, el caudal del río Choluteca se desbordó.

Mercados

Comerciantes alarmados abriéndose paso entre el lodo para evitar que sus productos fue el ambiente que se vivió en los mercados, que ante la experiencia de años anteriores decidieron sacar todo de sus comercios.

Unidos en un nudo y con ayuda de las autoridades, estos capitalinos aguardaron hasta que las quebradas comenzaron a inundar sus puestos bajo la expectativa de lo que sucedía en el río Choluteca, que es la mayor de sus preocupaciones por el daño que les puede causar.

Antes del mediodía, los históricos puentes Mallol, Soberanía, La Isla y Carías que unen las ciudades gemelas, Tegucigalpa y Comayaguela, estaban cerrados por el temor que el imponente río Choluteca los pudiera superar o en el peor de los casos los destruyera.

Poderosos estruendos desde el fondo de la tierra son muestras de terrenos débiles como el del cerro que colinda con el barrio El Chile, que se desplomó levemente sobre un campo de fútbol en una clara advertencia de que la situación podría ser mucho peor.

En la zona además se reportaron inundaciones leves que dejaron varios damnificados.

En la zona de El Hatillo, una familia resultó con heridas de consideración ante la caída de un árbol sobre el carro en el que se conducían. Ellos están estables.