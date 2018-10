Video: Hombre se lanza a las enfurecidas aguas del río Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.



Un hondureño se lanzó a las fuertes corrientes del río Choluteca sobre el puente Carías en Tegucigalpa, zona central, pese a la alerta roja decretada hoy por las autoridades del Comité Permanente de Contingencias (Copeco).



Hasta el momento los cuerpos de socorro desconocen el paradero de este hombre, que solo fue identificado por sus vecinos como el chele Pablo. El hecho mantiene en vilo a los capitalinos, pues se desconoce su paradero.



Personal de asistencia de Copeco comentó que el hombre se les acercó y les dijo que les guardaran unas pertencias y se lanzó.



"Solo se me acercó y me dijo, yo a usted la conozco, me voy a tirar guárdeme estas cosas, yo me alarme y traté de avisarle a unos policías que estaban cerca pero no me entendieron y cuando acordé ya se había tirado", dijo una de ellas al asegurar que son vecinos.

Manifestaron que el hombre reside en la colonia Canaán y no entienden que andaba haciendo en esa zona del puente Carías, el cual fue cerrado debido a las embravecidas aguas del Choluteca.

Comentaron que el chele supuestamente consume drogas y se desconoce si en ese momento andaba bajo los efectos del alucinógeno.

Otro dos desaparecidos



También se reportó que un hombre al pretender intentar cruzar una quebrada en el municipio de San Marcos de Colón fue arrastrado por la corriente.



Se conoció que la persona desaparecida es Juan Bautista Soriano Espinoza, un labrador que trabaja la tierra.



Las personas que estaban en esa zona comentaron que la corriente arrastró a ambos sin que nadie pudiera auxiliarlos.

Además se habla de un anciano de 73 años de nombre Ramón Alcerro y hasta el momento no se sabe nada de él.