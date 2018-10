Pastelero hondureño gana el segundo lugar en el show de Buddy Valastro

New Jersey, Estados Unidos.

Juan López (50) es un pastelero catracho que pone en alto el nombre de Honduras en el extranjero.

El hondureño participó en el programa "Bake It Like Buddy" con el famoso Buddy Valastro, y obtuvo el segundo lugar en el show.

En exclusiva para Diario LA PRENSA, López contó sus inicios en EEUU y como siendo empírico en su oficio, logró cautivar el paladar y la vista del "jefe de los pasteles".

Llegó a EEUU con un sueño, y a pesar que su reacción cuando llegó al país no fue la mejor, su vida cambió por completo y en la actualidad se ha convertido en un famoso pastelero.

Juan López ha puesto el nombre de Honduras en alto.

“La primera vez que vine aquí (New Jersey, Estados Unidos) y vi cómo la gente se mata trabajando dije: “No esto no es para mí”, pero me gustaban las probabilidades y los beneficios de tanto trabajo, el objetivo primordial cuando llegué era de hacerme de un carro y con ese objetivo al alcance me marcharía a Honduras donde me había surgido una oportunidad de trabajar. Me detuvo el hecho que en una semana aquí me podría ganar el salario de un mes en nuestro país y me quede”, indicó el famoso chef.

Su primer empleo fue en una fábrica de ventanas, sin embargo, la repostería un oficio que aprendió a base de la observación en el seno de su hogar, le cautivaba y su ambición era poder aplicar lo aprendido en casa en un lujoso establecimiento italiano, donde el ícono estadounidense Frank Sinatra, era uno de sus principales clientes.

Las puertas se le abrieron a través de una oportunidad de empleo, sus días en el cargo fueron pocos y fue despedido por no saber inglés, pese al despido, López insistió hasta ser contratado de nuevo; para ser despedido una vez más.

El pastelero hondureño posa junto a su familia.

“Sabía que podía realizar el trabajo y tenía mucha pasión por esto, además al ser de los pocos inmigrantes hispanos en la comunidad, tenía el deseo de probarles que nosotros teníamos mucha capacidad, pese a venir de países del tercer mundo, la primera vez que me botaron lo hicieron porque yo no hablaba inglés y cuando volví el dueño me grito “oh my God you again”, me regresé el empleo y por las noches después de 10-12 horas de trabajo me desvelaba estudiando inglés y lo aprendí muy rápido”, indicó con una inmensa sonrisa.

Pese a su dedicación y amor al trabajo se vio otra vez desempleado, pero para el oriundo de Choloma su destino estaba en la Conca D’ Oro y volvió, su entereza, talento, don de gente y constancia le llevó a convertirse en el gerente del lujoso restaurante, durante ese tiempo aprendió a preparar cada uno de los delicados y sabrosos postres que han deleitado el paladar de una exigente clientela que desde 1935 ha convertido a este negocio en uno de los más proclamados de Nueva Jersey y el área Tri-Estatal.

Uno de los hermosos pasteles del hondureño.

“La transición de empleado a jefe fue muy sencilla, básicamente al convertirme en el dueño lo único que cambio fue que ahora yo era el propietario, los empleados me conocían por más de 17 años trabajando juntos, continuaron aquí conmigo porque son mi familia, nuestra relación es la misma, no me gusta que me llamen jefe; les pido que me vean como un empleado más, como un compañero de producción”, aclaró López.

¿Hábleme dela participación de sus hijos en esta labor?

Mis hijos tienen una gran pasión por esto, mi hija Marcela Janeth López (21) una estudiante de ingeniería, es una espectacular diseñadora, mi hijo Juan Fernando López, estudia arquitectura y es fantástico diseñando y me aporta muchas ideas, hasta mi hijo menor está involucrado en esto.

¿Cómo llega la oportunidad de formar parte de "Bake It Like Buddy"?

Al ser el pastelero de muchos lugares exclusivos con mucho cache surgió la oportunidad de probarme en este show, los clientes te recomiendan y ellos empezaron a buscarme, al inicio me daba mucho temor y al conversar con ellos y expresarme el alto concepto de calidad que ven en mi producto, tome la decisión de formar parte de esta competencia. El aparecer en muchos canales americanos me ha ayudado, e inclusive NJ12 me dio 2 minutos de fama en su show “On the road”.

López ha puesto el nombre de Honduras en alto con su talento.

¿Llevemos a través de la experiencia?

Fue una bellísima experiencia, algo que ha beneficiado mucho a mi negocio, nos invitaron a las audiciones con miles de participantes en todos los estados Unidos y al final quedamos 96 personas, allí me enfrente con empresas gigantescas, personas muy preparadas y en mis adentros los miraba y me decía “Supieran esta gente que yo soy empírico” y asumí el reto de enfrentarlos sin reservas, nos pidieron hacer un animalito y mi hijo me dijo hagamos 4 cerditos y pese a no tener suficiente tiempo lo hicimos con mi hijo, allí sorprendí a Buddy Valastro con mi valentía.

Pese a que la faena parecía imposible de lograr, Juan López aclara que nunca le gustaría decepcionar a alguno de sus hijos y ante la confianza puesta en él por su pequeño decidió intentarlo, al ver el proyecto terminado Buddy Valastro le comentó con satisfacción lo impresionado que estaba con su talento, confianza y habilidad para poder cumplir un reto de esa magnitud en tiempo récord y alto nivel de calidad.

Pese a su humildad denoto mucha confianza en usted ¿De dónde viene esa virtud al hacer lo que hace?

Sinceramente mi motor es la idea de demostrar que los hondureños somos muy trabajadores, que somos muy capaces, que tenemos mucha habilidad, me gustaría demostrarle a toda la gente en el extranjero que no deben limitarnos porque tenemos mucho potencial, el ser de un país tercer tercermundista no me limita, me encantan los retos y me inculcaron creer en mí y ese es mi lema de siempre.

¿Cómo ha cambiado la vida de Juan López después del show?

Estoy viviendo algo muy bonito, después del show vinieron tres familias hondureñas, una de ellas era de Copán, me expresó que su madre le pidió que viniera a visitar a un paisano famoso que vivía en este pueblo y que por favor viniera a echarme la bendición y la he recibido con mucha satisfacción y le mando a decir que ese gesto tan fantástico me llenó de mucha alegría y con gusto recibí su bendición.

¿Qué sensaciones le dejó trabajar con Buddy Valastro?

Algo fenomenal que ha marcado mi vida, no todos los días te das el gusto de estar con un astro de la panadería que ha trascendido a nivel mundial, me impactó grandemente al ver mi calidad y confianza en lo que deseo hacer, el hecho que no tuviera nada que objetarme al ver mi seguridad al trabajar me impactó, me encantaron los debates en los que nos enganchamos.

Un pastel de superhéroes.

¿Qué tan orgulloso esta de sus raíces hondureñas?

Al llegar al show fui representando una repostería italiana, sin embargo hay mucho más que eso en este negocio, por eso les pedí que me identificaran como un hondureño, quería que la gente supieran que soy de Honduras con orgullo y que nací en Coloma, Cortés.

Al cierre Juan López expresó su profundo amor por Choloma, una tierra de la que dice sentirse muy orgulloso y que espera que a partir de ahora sea vista no solo como una comunidad donde impera la drogadicción, crimen y la violencia, sino como una zona donde hay hombres y mujeres de bien que pueden servir y hacer sentir orgullosa a Honduras.